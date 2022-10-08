新地上月4樓花申預售 共1960伙

跑道區兩期439伙 最長42個月樓花

新申請之中，最矚目的料為新地啟德跑道區承豐道26號第1、2期，第1期涉256伙，預計2025年9月落成，值得留意，上述期數早前曾入紙申請預售、涉299伙，其後於今年8月撤回申請，最新入紙申請的單位數量較早前減少43伙或約14%；至於項目第2期涉183伙，預計2026年3月落成，即樓花期長達42個月。上述地皮由新地2019年1月，以逾112億元投得，為跑道區首幅百億元地王。

十四鄉兩期佔1521伙

新地另兩個位處新界的新申請預售項目，包括大埔市地段253號之餘段項目（即十四鄉項目）第1B、及2A期，分別涉794伙及727伙，預計2025年落成。是次新地入紙申請的4個項目，樓花期介乎30至42個月，屬長樓花項目。新地副董事總經理雷霆回覆本報查詢時表示，啟德跑道區項目預計明年下半年推出，而十四鄉項目預計最快2024年底登場。

批預售未推新盤逾9500伙

另外，上季累計有17宗預售申請，涉及6455伙，當中樓花期超過30個月的項目，佔逾4400伙或約68%。美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，由於一手物業預售要求為樓花期30個月或以下，發展商現提早申請預售，從而令日後部署推售更有彈性。

至於新批出預售申請，地政署上月批出3份預售樓花同意書，共涉1653伙，包括恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE第2、3期，分別涉408伙和565伙；以及信置（0083）牽頭發展的元朗錦上路站柏瓏III、涉680伙，預計季內登場。總結上季該署共批出8份預售、共涉5578伙，按季減少逾四成。不過，扣除已推售的粉嶺北ONE INNOVALE第2期後，目前獲批預售而未發售的新盤單位總數，仍進一步升至逾9500伙，按月再增加約500伙，料市場潛在供應將持續高企。

[香港地產]