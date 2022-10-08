CCL中止11周連跌 重上170點

第一城2房移民盤蝕148萬沽

再有移民盤勁蝕離場。區內代理表示，沙田第一城37座高層H室，實用面積304方呎，2房間隔，原業主因移民，以480萬元沽出，屬市價水平，實呎約15,789元。原業主2019年5月598萬元購入，持貨逾3年，額印鬆綁後轉手，帳面已蝕約118萬元或約近兩成，若連使費計，料實蝕約148萬元或約25%，為屋苑近一年蝕幅最大的2房單位。

雲匯3房業主 3年半近平手離場

此外，美聯物業分行助理區域經理楊浩然稱，大埔白石角雲匯1期6座低層B2室，實用面積645方呎，3房間隔。原業主見市場加息趨勢持續，故沽貨套現，以888萬元易手，實呎約13,767元，成交價較市價低約一成。原業主2019年4月1014.8萬元一手購入，雖然帳蝕126.8萬元或約13%，但計及一手購入時享有的回贈及使費，料微賺約12萬元或約1%。

此外，利嘉閣分區經理蔡庭勇表示，將軍澳日出康城MARINI 3B座6樓F室，為連平台特色戶，實用面積356方呎，屬1房間隔連220方呎平台，新近以680萬元沽出，成為屋苑首宗特色戶二手成交。原業主2019年9月620.6萬元一手購入，額印鬆綁後沽出，帳面獲利約59.4萬元或約一成。

[香港地產]