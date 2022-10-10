借地建過渡房屋後變身私宅發展

以新世界（0017）為例，早於2020年借出元朗牛潭尾新潭路近高行路的地皮，作過渡房屋發展。營辦商香港信義會去年11月向城規會提出申請，擬建3幢4層高過渡房屋，提供1076伙，估計人口約2000人，預計2023年次季竣工，營運年期為5年。

新世界建過渡房屋地申改劃1980伙私宅

值得留意，新世界早於北都大計公布前已將該地向城規會申請改劃作私宅發展，地積比率增至5倍，擬建4幢35層高私人住宅，提供1980伙、平均面積約614方呎的住宅單位，總樓面約119.98萬方呎，意味發展商部署當過渡房屋營辦商交還地皮後，可隨即興建私宅發售。新世界行政總裁鄭志剛早前在業績會上稱，會加快集團持有農地轉換，並指出目前有1500萬方呎農地位於北部都會區，正研究當中1200萬方呎的農地發展，有關地皮集中在粉嶺北及元朗。他更透露，未來3年料有6至7幅、共約300萬方呎農地可供轉換，中長期而言，亦有900萬方呎農地轉換。

新地（0016）於疫情期間借出潭尾地作方艙醫院之用，並部署將項目作私宅發展，今年5月就上述地皮連同毗鄰兩幅潭尾地皮、合共逾212萬方呎的土地，申建集住宅、社福配套設施、商業功能於一身的大型綜合項目，預計提供近1萬伙，規模媲美新界東指標屋苑沙田第一城（涉1.06萬伙），整個項目總樓面逾415萬方呎，勢將成為區內大型住宅項目。新地曾表示，上述地皮已是熟地，透過土地規劃調整，釋放土地發展潛力，若發展項目冀能在年內獲開綠燈，明年改圖及修訂地契，將分期發展，率先發展北面地盤，期望首階段發展於2026至2027年完成。

（北都一周年．系列一）

[香港地產]