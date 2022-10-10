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十大屋苑周末6成交 14周新低

【明報專訊】市場憧憬二十大及《施政報告》會否有刺激經濟措施推出，樓市觀望氣氛濃厚，中原及美聯統計均顯示，十大屋苑過去周末兩日僅錄6宗成交，除較上周急跌逾三成，更為14周新低，已連續4周錄得個位數交投量。十大屋苑中，6個屋苑未有成交，只有鰂魚涌太古城、藍田麗港城、將軍澳新都城及沙田第一城錄得成交。

太古城本月破悶局 3房1258萬易手

中原副分區營業經理莊劍嵐表示，太古城本月終打破悶局，錄得本月首宗二手成交，位於富天閣中層B室，實用面積717方呎，3房1套間隔，以1258萬元易手，實呎17,545元。原業主2014年以1009.8萬元購入，持貨8年，帳面獲利248.2萬元或25%。另美聯分行高級分區營業經理李貫甡表示，青衣盈翠半島錄得罕見相連戶成交，位於7座高層A及B室，實用面積1038方呎，由相鄰的兩個2房單位組成，區內罕有。單位日久需要修葺，以1530萬元易手，實呎14,740元。原業主2008年2月以662萬元購入上述兩個單位，持貨逾14年，帳面獲利868萬元或約1.3倍。

SAVANNAH洋房撻訂重售 5413萬易手

一手市場亦持續淡靜，市場消息指出，過去周末兩日僅錄約10餘宗成交，其中會德豐將軍澳SAVANNAH 6號屋，實用面積1993方呎，連524方呎花園及695方呎天台，連車位以5413.06萬元售出，實呎27,160元。

據成交紀錄冊顯示，上述洋房曾於2019年5月以5,460.82萬元售出，惟買家本月5日終止交易，料撻大訂。上述洋房未計算「先住後付」需分階段支付的訂金，估計買家至少被沒收樓價一成，即約546萬元訂金，而最新成交價則較當年略低不足1%。

此外，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸，連沽5座18樓C及5座18樓D室，實用面積分別為947及677方呎，成交價2043.6萬及1393.6萬元，實呎21,580及20,585元。

[香港地產]

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