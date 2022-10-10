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星資華瑞回歸香港 相信灣區潛力無限

【明報專訊】早前長實（1113）公布以近208億元出售旗下21 BORRETT ROAD（下稱21 BORRETT）尚餘150多個單位連同車位予星資華瑞資本管理的基金。華瑞資本合伙人阮思玲表示，基金「相信中國，相信香港」，故認為雖然近期香港樓巿利淡消息和分析湧現，但只要購入如21 BORRETT這種絕無僅有的豪宅，仍是極有升值潛力和理想的投資項目。

稱大灣區經濟規模已超越韓國

阮思玲稱，華瑞2017年在港成立，主要為全球家族辦公室管理財富，其後移師新加坡，現管理資產約60億美元，最近已回歸香港重新開設辦公室，因看好內地及香港經濟前景，尤其包括香港在內大灣區11個城巿潛力，而大灣區經濟規模已超越韓國和約略等同加拿大全國GDP。

阮又指，據國際貨幣基金組織（IMF）估計，明年全球GDP增長約2.9%，中國則是5%，雖然內地及香港因疫情封關而令經濟暫時受壓，但如新加坡一旦放寬防疫而重新開關，經濟便可爆發式復蘇，而公司投資是從長線出發，以折讓價買入21 BORRETT屬極難得的投資機會。阮認為，香港正積極吸納人才，未來一旦通關，豪宅需求便會爆升，現時向長實大手吸納21 BORRETT，乃是「雙贏」。

長實執行董事趙國雄表示，交易洽談逾半年，雖然項目因屬大手成交而提供折讓，仍有極理想的利潤，集團能加快套現，符合公司一向「貨如輪轉」策略，而套現所得便可作新投資，如上周以約46億元投得屯門大欖地，絕無所謂因看淡後巿而急於套現。趙續指，21 BORRETT成交期約兩年半，並會提供逾百億元的按揭予買方，而長實會繼續按華瑞指示和訂價繼續出售項目的單位，有關按揭可令對方如分期付款般，不用一次過付清樓價完成交易，間接推高其投入資金的回報率。

[香港地產]

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