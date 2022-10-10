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15 WESTERN STREET 鄰近西營盤站 高層賞維港

【明報專訊】萬科香港旗下港島西營盤15 WESTERN STREET，已屆現樓，項目提供104個單位，目前仍有小量餘貨待售。15 WESTERN STREET以簡約北歐風格為設計基調，最大賣點是鄰近港鐵西營盤站，附近民生商舖及餐廳林立，日常起居生活便利，個別高層單位更可賞維港景。

明報記者 何嘉慧

攝影 賴俊傑

屬單幢項目的15 WESTERN STREET，位於西邊街15號。戶型分類方面，單位實用面積213至661方呎，涵蓋開放式至3房戶型，另設連平台或天台特色戶，主打開放式及1房單位，分別提供38及57伙，佔全盤單位數目逾九成。15 WESTERN STREET自2020年初開售以來，累積沽出近90伙，佔項目單位總數逾八成。

已屆現樓 主打開放式及1房

發展商現時開放兩個現樓交樓標準示範單位，其中25樓A室，屬實用面積307方呎1房戶。入門玄關位預設鞋櫃及全身鏡，並設有小掛鈎和傘架，方便住戶掛起日常物品。

客廳格局四正，附22方呎露台；單位採開放式廚房設計，配備廚櫃、爐具及家電。睡房屬套房設計，面積約60方呎，放置雙人牀，旁邊設衣櫃，浴室採用趟門，可更增加實用空間。浴室設淋浴間，連接16方呎工作平台，使空氣更流通。

1房採套房 浴室連工作平台

15 WESTERN STREET的高層單位，可飽覽維港海景，甚至遠眺昂船洲大橋一帶景觀；惟須留意項目位處傳統住宅區，低層料以樓景為主。

另一現樓示範單位為25樓C室開放式戶，實用面積213方呎。單位從大門直入客廳，一覽無遺，廳區面積約100方呎連22方呎露台，採光度不俗。客廳右方設特色牆身，戶主可按需要放置書本等裝飾物；牆上安裝掛牆電視。該特色牆亦是浴室與廚房的間隔門，除增加時尚感外，亦節省不少空間，而且可提高住戶私隱度。

開放式戶配「百變」家俬

客廳配備「百變」家俬，使用時打開可用作飯桌或睡牀。單位採開放式廚房設計，關起趟門後，格局與傳統梗廚分別不大；浴室配備淋浴間，亦設通風窗。項目設有住客會所，提供健身室、宴會室、戶外燒烤區等設施。屋苑鄰近港鐵西營盤站，步行前往只需3至5分鐘，惟項目不設住客車位，駕車住戶或需在附近另覓車位。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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