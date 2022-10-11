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元朗YOHO Bologna 最快下周開價

【明報專訊】本月至今仍未有大型全新盤推售，市場亦觀望下周施政報告會否公布利好樓市措施，以北部都會區概念為賣點的新地（0016）元朗錦田北現樓新盤PARK YOHO Bologna，有望成為本月頭炮新盤。新地代理總經理陳漢麟表示，將於本周內上載樓書及開放現樓示範單位予傳媒預覽，預計最快下周公布首張價單，隨後開放現樓示範單位予公眾人士參觀，並於本月內開售。

1房複式連套房間隔罕見

發展商昨日首度公布項目戶型分佈，項目由1座住宅大樓組成、提供164個單位，實用面積介乎270至674方呎，涵蓋開放式至3房1套、合共7款不同戶型。當中較特別的是1房（複式連套房）、及2房 （複式連套房）間隔，屬PARK YOHO整個項目首度推出的戶型，市場上亦屬罕見。陳漢麟續稱，項目將以市價推售，但不排除首張價單會以較吸引價錢推出，付款辦法亦將提供新安排。

雖然樓價持續回調，但個別已屆現樓的一手餘貨，仍以破頂價成交。鷹君（0041）大埔白石角朗濤透過招標售出第1座11樓A室，實用面積2083方呎、4房雙套連儲物房及多用途室間隔，享海景，連同一個車位，以6291.7萬元售出，實呎30,205元，成交價及呎價均創項目分層戶新高。朗濤自2019年開售至今累售逾600伙，佔全盤723伙超過八成，套現逾81.6億元。

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