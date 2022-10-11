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發展商紛搶古洞地 樓面地價高見9209

【明報專訊】規劃長達20年的新界東北發展區（即現稱古洞北、粉嶺北發展區），早在2017年啟動，而去年政府公布北部都會區大計前，發展商早已高價競投古洞、粉嶺北地皮，令區內地價更水漲船高。

資料顯示，上一個財政年度先後售出3幅古洞北、粉嶺發展區的地皮，分別為古洞第24區、25區住宅地、以及粉嶺粉錦公路與青山公路古洞段交界住宅地（見表3），其中位於古洞第25、24區的住宅地，分別由新地（0016）及會德豐去年4月及7月投得，每方呎樓面地價分別為7184及8499元，同設有不可拆售的商業樓面，分別19.81萬及5.56萬方呎，兩地每方呎樓面地價3個月升18%。

4年前恒地古洞地補價每呎3643元

上述兩地皮的中間，則屬恒地（0012）持有的農地，恒地早在2017年獲批建築圖則，獲准建一幢30層高、連住客休憩設施的商住大樓，並在2018年1月已完成補地價手續，涉資約12.35億元，以總樓面料近34萬方呎計，每方呎樓面補價3643元。

不過，新界東發展區中每方呎樓面地價最高紀錄，要數到由永泰地產（0369）和董建華家族於去年6月以26.168億元投得的粉嶺粉錦公路與青山公路古洞段交界的住宅用地，每呎樓面地價約9209元，不僅較當時市場估值高逾三成，更是新界區住宅官地每方呎樓面地價最高的地皮。

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