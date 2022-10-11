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瑞銀預租新地西九項目9層

【明報專訊】本港下月舉行國際金融投資峰會前，接連有跨國投資銀行承租本港寫字樓。瑞銀繼早前以月租約428萬元，續租上環李寶椿大廈7層樓面後，最新再預租新地（0016）西九高鐵站上蓋發展項目中，最高一座大樓的最高9層，總樓面約25萬方呎，預計2026年初開始進駐。

項目首租戶 2026年起進駐

新地昨公布，瑞銀將進駐西九高鐵站上蓋發展項目，成為項目首個主要租戶；項目預計2025年內落成，瑞銀將於2026年初開始進駐。新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，集團很榮幸瑞銀成為項目的首個主要租戶，他們落戶西九龍，充分肯定了西九龍作為香港商業核心區的地位，亦是對香港這國際金融中心投下信心一票，在環球經濟環境充滿不明朗因素之下，瑞銀決定長期租賃新項目，實在令人鼓舞。

景順租怡和大廈作亞太區域總部

除跨國投行外，市場亦接連錄得跨國公司租用本港甲廈。置地宣布，獨立環球投資管理公司景順，即將將其亞太區域總部搬遷至中環怡和大廈的高層辦公室，總樓面約3.3萬方呎，租約將於下月1日生效。景順大中華、東南亞及韓國區行政總裁潘新江（Terry Pan）表示，香港是景順亞太區業務發展的重心，景順的中國業務發展增長顯著，已成為公司全球業務的增長引擎，並期望進駐怡和大廈之後可以更上一層樓。

另外，共享工作空間營運商IWG宣布，旗下品牌Signature和Spaces即將新設兩個辦公空間，包括下月1日啟用的Signature辦公空間進駐九龍站環球貿易廣場（ICC）第86層，佔地3.3萬方呎，並設有467個工作區、6個會議室和60個私人辦公室。

IWG進駐ICC及LKF Tower共近6萬呎

除ICC的Signature辦公空間外，中環蘭桂坊LKF Tower的Spaces辦公空間亦於下月1日啟用，佔地5層共2.56萬方呎，提供5個會議室，以及來自56個私人辦公室及整層企業專屬樓共265個工作區。

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