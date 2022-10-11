美聯黃建業：樓價恐見金融海嘯後最大跌幅

籲《施政報告》推「招商引資」方案

黃建業又呼籲，加息及疫情夾擊下，如下周《施政報告》未能提出有效的「救經濟、振樓市」方案，今年樓市下調已成定局，如跌勢加劇，將禍延地產、銀行、律師等眾多行業，勢必影響香港疫後的經濟復蘇，希望特區政府能於《施政報告》中提出更多「招商引資」的方案，吸納中外人才及資金來港，救活經濟，同時能「減辣」，助樓市及早「復常」。

二手市場續錄蝕讓。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城MONTARA第2B座中層C室，實用面積450方呎，2房間隔，以780萬元易手、實呎17,333元；原業主2019年5月791萬元一手購入，持貨約3年半，若連使費計料原業主實蝕逾48.4萬元或約6%。

MONTARA兩房780萬沽 3年實蝕6%

另市場消息指出，西灣河太安樓低層38室，實用面積274方呎，原則開放式改2房間隔，以320萬元沽出，實呎11,679元，屬市價水平。新買家為長者換樓客，早前售出西區唐樓單位後，在毋須按揭（俗稱「FULL PAY」）下購入上址；原業主2017年12月339.8萬元購入，持貨近5年，帳蝕19.8萬元或約6%，若連使費計，料實蝕約36萬元或約一成。此外，區內代理表示，元朗朗屏8號第1座中層D室，實用面積504方呎，2房間隔，以713.7萬元易手，屬屋苑同類2房近一年新低、實呎14,161元。原業主2016年8月564.7萬元一手購入，帳賺約149萬元或26%。