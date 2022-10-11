moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

美聯黃建業：樓價恐見金融海嘯後最大跌幅

【明報專訊】雖然政府放寬按揭壓測要求，惟本港整體樓價及成交持續偏軟。美聯集團（1200）主席黃建業認為，樓價下跌已成定局，預料全年樓價跌幅擴大至雙位數，或見2008年、即金融海嘯後最大跌幅。此外，黃又指，本港樓價下跌同時，成交量亦難升，預料全年整體物業（包括住宅及非住宅）買賣註冊量僅錄約6.4萬宗，料為自1991年以來31年新低。

籲《施政報告》推「招商引資」方案

黃建業又呼籲，加息及疫情夾擊下，如下周《施政報告》未能提出有效的「救經濟、振樓市」方案，今年樓市下調已成定局，如跌勢加劇，將禍延地產、銀行、律師等眾多行業，勢必影響香港疫後的經濟復蘇，希望特區政府能於《施政報告》中提出更多「招商引資」的方案，吸納中外人才及資金來港，救活經濟，同時能「減辣」，助樓市及早「復常」。

二手市場續錄蝕讓。中原地產高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳日出康城MONTARA第2B座中層C室，實用面積450方呎，2房間隔，以780萬元易手、實呎17,333元；原業主2019年5月791萬元一手購入，持貨約3年半，若連使費計料原業主實蝕逾48.4萬元或約6%。

MONTARA兩房780萬沽 3年實蝕6%

另市場消息指出，西灣河太安樓低層38室，實用面積274方呎，原則開放式改2房間隔，以320萬元沽出，實呎11,679元，屬市價水平。新買家為長者換樓客，早前售出西區唐樓單位後，在毋須按揭（俗稱「FULL PAY」）下購入上址；原業主2017年12月339.8萬元購入，持貨近5年，帳蝕19.8萬元或約6%，若連使費計，料實蝕約36萬元或約一成。此外，區內代理表示，元朗朗屏8號第1座中層D室，實用面積504方呎，2房間隔，以713.7萬元易手，屬屋苑同類2房近一年新低、實呎14,161元。原業主2016年8月564.7萬元一手購入，帳賺約149萬元或26%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款