萬科部署推兩焦點盤 涉2000伙 大埔馬窩路旗艦項目佔1500伙 將申預售

【明報專訊】為在香港作可持續發展，萬科香港近年積極透過競投官地及私人併購等途徑吸納新土儲。萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧接受專訪時表示，公司向來貫徹審慎理財原則，吸納任何新地皮前，都會先經過各項風險審查才「扑槌」，不會盲目高價搶地。至於未來一年旗下新盤推售部署，將聚焦兩個分別位處大埔馬窩路及西九龍鄰近港鐵長沙灣站的醫局街項目，合共提供約2000個單位，其中馬窩路項目佔約1500伙，屬萬科香港的旗艦住宅發展。
自2018年底起，萬科香港先後在本港推出屯門掃管笏上源、西營盤15 WESTERN STREET、長沙灣The Campton、何文田VAU Residence等4個住宅項目，迄今累沽約1753個單位，累計套現總金額近149億元；除VAU Residence預計明年中交樓外，另外3個項目已屆現樓。
周銘禧表示，公司目標是在本港房地產市場作可持續發展，會繼續從不同渠道吸納新土地儲備，但前提是會先審慎評估各項投資風險，不會胡亂高價搶「麵粉」(地皮)。
談及推盤部署，萬科香港正着手未來一年推出兩個全新住宅，當中大埔馬窩路項目單位總數約1500伙，屬該公司全新旗艦住宅發展；周指出，馬窩路項目採中低密度設計，現正進行地基工程，全屬分層標準和特色單位，並未如上源般提供洋房物業，稍後將申請預售樓花同意書，最快2023年底開售樓花。
與上源相似的是，周銘禧指馬窩路項目同樣位處新界，同樣屬依山而建，在設計屋苑園林景色上，可以有更好發揮，令屋苑園林和外圍自然景致更加融合。
資料顯示，萬科香港牽頭財團於2020年7月以37.05億元投得上述馬窩路住宅官地，以可建總樓面約78.19萬方呎計，每方呎樓面地價約4738元，符合當時市場估值之內。
至於屬舊契項目、鄰近港鐵長沙灣站的醫局街項目，是繼同系2020年中開售的The Campton後，在西九龍發展的另一全新住宅，單位總數約500伙，樓花期預計約一年半，將分階段推出市場發售，最快今季內開展首階段銷售，樓書、示範單位和售樓處正密鑼緊鼓籌備中。
周銘禧表示，項目與港鐵長沙灣站、南昌站的步程約6至7分鐘，兼享港鐵荃灣線、屯馬線和東涌線的效益，主打1房及2房等中小型單位。由於目標客源是以首置和新婚家庭客為主，周銘禧稱項目無論是物業外立面、住客會所的設計，均以年輕型格為主調，單位內籠設計亦注重提升實用性和空間感。