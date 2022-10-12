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匯璽4房3250萬易手 帳蝕千萬

【明報專訊】二手市場頻錄蝕讓，南昌站上蓋屋苑匯璽，繼本月初有業主蝕逾百萬元沽貨後，新近再錄蝕讓個案，有業主沽售4房單位套現，帳面蝕逾千萬離場。美聯助理區域經理何靜波表示，匯璽第5A座高層B室，實用面積1235方呎4房雙套間隔，以3250萬元易手，實呎26,316元，新買家為同區客，屬「新香港人」；原業主2018年9月以4299.17萬元一手購入，帳面蝕逾1049萬元，料屬屋苑入伙後帳面蝕讓金額最大二手成交。

扣除回贈 料實蝕365萬

但值得留意的是，上述單位原業主一手購入時享有多項現金回贈優惠，扣除回贈，單位實際作價約3400萬元，以此計算，再扣除其他使費，料原業主實際蝕約365萬元或約8%離場。

翻查資料，匯璽對上一次大額蝕讓個案於今年3月錄得，該單位為第5A座高層C室，實用1254方呎4房間隔，望昂船洲海景，以2800萬元易手，實呎22,329元；原業主2018年9月以約3769.1萬元一手購入，帳面蝕約969萬元或約26%。

小型單位亦錄低價成交。中原副分區營業經理馮子進表示，灣仔慧賢軒高層F室，實用面積385方呎2房間隔，以780萬元易手，實呎20,260元，低市價約14%；原業主2019年7月以870萬元購入，因打算移民，於額印稅SSD鬆綁後轉手，帳面蝕90萬元或10%，連使費計，料實蝕141萬元。

傳山頂道8號特色戶4.1億沽

另中原資深分區營業經理陳智生表示，屯門居屋悅湖山莊第7座低層B室，實用面積592方呎3房間隔，原業主7月於自由市場叫價546萬元，累減38萬元或7%後，新近以508萬元沽出、折合實呎8581元；原業主1999年4月以128萬元已補價購入，帳面賺380萬元或近3倍。陳續稱，是次成交價、呎價屬屋苑今年已補價同類單位新低；對上一個新低成交屬3座低層B室，與上述單位相同，今年8月自由市場以510萬元成交，實呎8615元。

不過，市場亦不乏大額豪宅成交。市場消息稱，資策（0497）等持有的港島豪宅山頂道8號，新售出A2座頂層A室複式特色戶，單位實用面積3306方呎，另設天台連私人泳池、平台等，成交價約4.1億元，實呎逾12.4萬元。

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