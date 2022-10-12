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帝滙豪庭6年首錄一手成交 4房6679萬沽

【明報專訊】特首李家超下周公布任內首份施政報告前，一手市場觀望氣氛濃厚，成交淡靜；綜合市場資訊，10月迄今整體新盤成交暫僅約135宗，惟不乏市區豪宅成交。恒地（0012）旗下已屆現樓的西半山羅便臣道帝滙豪庭，最新透過招標售出1伙，屬屋苑6年來首宗一手成交；單位為25樓A室，實用面積1735呎、屬4房3套房連儲物室間隔，成交價6679.75萬元，實呎3.85萬元，成交價創項目新高紀錄。據帝滙豪庭成交紀錄冊顯示，項目累積沽約23伙，估計吸金總額約7.5億元。

成交價創項目新高 累售23伙

億京旗下已屆現樓的大埔白石角海日灣，本月亦開齋；最新售出Court B第2座9樓A室，實用面積877方呎3房間隔，成交價1455.6萬元，實呎16,597元，買家獲租金回贈119.5萬元，等同成交價約8%。另一方面，踏入10月中，繼續有新盤登場。新地（0016）旗下已屆現樓元朗錦田PARK YOHO Bologna，銷售進直路；新地代理總經理陳漢麟表示，項目將於24小時內上載樓書，並盡快公布首張價單，料涉50伙。

Bologna最快今上樓書

PARK YOHO Bologna設1座，涉164個伙，分為8A、8B兩翼，設7種戶型，涵蓋開放式至3房單位、並有設特色戶，實用面積介乎270至1155方呎，當中1房（複式連套房）及2房（複式連套房）間隔是項目全新推出戶型。

MIAMI QUAY推新按揭計劃吸客

另會德豐、恒地（0012）等合作的啟德跑道區MIAMI QUAY，推優惠按揭計劃吸客；經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，買家如採「抗加息高成數H按計劃」，全期息口H加1.3厘，封頂息率為最優惠利率（P為5.125厘）減2.5厘（即實際按息約2.625厘），現金回贈2%；「抗加息定息按揭計劃」首兩年按息固定為2.75厘，其後為H加1.3厘，現金回贈1.65%。上述計劃最高按揭成數為樓價九成。

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