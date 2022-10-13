三大辣稅上季收12.5億 紀錄新低 涉辣稅成交657宗 首3季總數不足2500宗

明報記者 容婌維

樓市調整下，物業交投大減，過去為政府庫房收入來源之一的物業辣稅亦大跌。今年首三季辣稅收入更不足50億元，不但較去年同期約86.2億元大減四成，更遠低於2018年次季、至今仍是按季辣稅收入最高紀錄的120.6億元近六成。回顧2016年第四季，當時樓市交投活躍，涉辣稅成交曾高見逾1.4萬宗，創有紀錄以來新高，今年首3季累計卻不足2500宗辣稅成交，較當年按季高峰大減逾八成。

上月三大辣稅險守200宗 兩年半新低

以按月計，上月三大辣稅成交合共202宗，比8月242宗減少40宗或16.5%，是2020年4月錄164宗（單計住宅成交）後，約兩年半新低；相關稅收錄得4.63億元，較8月約3.4億元增加約1.2億元，增幅逾35%。值得留意，上月涉三大辣稅成交宗數全數下跌，當中反映境外買家或以公司名義，購買住宅物業的BSD僅錄32宗，按月減少3宗或約8.5%，為21個月以來最少；不過，涉及稅款則按月增加1.15倍至約1.4億元，屬今年6月收得約1.6億元後最多。

至於反映投資者入市的住宅DSD成交，上月錄156宗（期內沒有非住宅DSD個案），涉稅款3.11億元，比8月189宗（期內沒有非住宅DSD個案）及2.545億元，分別按月減少17%及22%；另上月SSD成交14宗，按月減少22%，稅款則由8月2140萬元，大減逾六成至820萬元。美聯物業首席分析師劉嘉輝指，過往BSD不乏內地買家，但因內地與本港仍未全面免檢疫通關，導致近年BSD個案處偏低水平。

本年度官地收益暫不足140億

政府去年全年辣稅收入約129.7億元，已見有紀錄以來新低，政府今年首9個月相關稅收佔去年全年不足四成，意味今年相關稅收金額有機會再出現新低紀錄。辣稅收入持續減少之際，政府的賣地收入亦未如理想。財政司長陳茂波早前曾預計本年度將會錄得逾千億元赤字，而備受關注的賣地計劃和其他土地收益，本年初預算約1200億元；惟據地政總署資料統計，本年度迄今政府出售官地收益暫時約139.23億元，與政府預算差距甚遠。

[香港地產]