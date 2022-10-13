moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

三大辣稅上季收12.5億 紀錄新低 涉辣稅成交657宗 首3季總數不足2500宗

【明報專訊】近期業界多次呼籲政府於下周公布新一份施政報告中「減辣」之際，涉及辣稅的成交宗數及稅款持續下跌，已連續兩季見有紀錄以來按季新低。稅務局最新數據顯示，上季涉三大辣稅（包括買家印花稅BSD、雙倍印花稅DSD、額印稅SSD）成交657宗，不但按季減少23%，更是繼今年次季850宗後，再為有紀錄以來新低。若以稅款計，上季僅收約12.5億元，按季跌約三成，同是繼次季後，再為有紀錄以來新低。

明報記者 容婌維

樓市調整下，物業交投大減，過去為政府庫房收入來源之一的物業辣稅亦大跌。今年首三季辣稅收入更不足50億元，不但較去年同期約86.2億元大減四成，更遠低於2018年次季、至今仍是按季辣稅收入最高紀錄的120.6億元近六成。回顧2016年第四季，當時樓市交投活躍，涉辣稅成交曾高見逾1.4萬宗，創有紀錄以來新高，今年首3季累計卻不足2500宗辣稅成交，較當年按季高峰大減逾八成。

上月三大辣稅險守200宗 兩年半新低

以按月計，上月三大辣稅成交合共202宗，比8月242宗減少40宗或16.5%，是2020年4月錄164宗（單計住宅成交）後，約兩年半新低；相關稅收錄得4.63億元，較8月約3.4億元增加約1.2億元，增幅逾35%。值得留意，上月涉三大辣稅成交宗數全數下跌，當中反映境外買家或以公司名義，購買住宅物業的BSD僅錄32宗，按月減少3宗或約8.5%，為21個月以來最少；不過，涉及稅款則按月增加1.15倍至約1.4億元，屬今年6月收得約1.6億元後最多。

至於反映投資者入市的住宅DSD成交，上月錄156宗（期內沒有非住宅DSD個案），涉稅款3.11億元，比8月189宗（期內沒有非住宅DSD個案）及2.545億元，分別按月減少17%及22%；另上月SSD成交14宗，按月減少22%，稅款則由8月2140萬元，大減逾六成至820萬元。美聯物業首席分析師劉嘉輝指，過往BSD不乏內地買家，但因內地與本港仍未全面免檢疫通關，導致近年BSD個案處偏低水平。

本年度官地收益暫不足140億

政府去年全年辣稅收入約129.7億元，已見有紀錄以來新低，政府今年首9個月相關稅收佔去年全年不足四成，意味今年相關稅收金額有機會再出現新低紀錄。辣稅收入持續減少之際，政府的賣地收入亦未如理想。財政司長陳茂波早前曾預計本年度將會錄得逾千億元赤字，而備受關注的賣地計劃和其他土地收益，本年初預算約1200億元；惟據地政總署資料統計，本年度迄今政府出售官地收益暫時約139.23億元，與政府預算差距甚遠。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款