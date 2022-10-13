moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

荃德2房辣稅盤457萬沽 不足年半蝕逾百萬

【明報專訊】二手市况回軟下，蝕讓成交席捲全港，其中荃灣荃德花園有2房辣稅盤，原業主持貨僅約年半沽出，實蝕逾百萬離場。美聯分行聯席區域經理鍾家豪表示，荃德花園A座中層B室，實用面積340方呎，2房間隔，原業主因看淡後市，以457萬元沽出，實呎13,441元。原業主去年5月488萬元購入，帳面已損失31萬元或約6%，惟單位未過3年額印稅期限，連辣稅等使費計料實蝕約102萬元或約兩成。

新都城3房移民盤820萬沽 4年蝕15%

市場再錄移民盤蝕讓個案。美聯高級分區營業經理林浩德表示，將軍澳新都城5座低層G室，實用面積701方呎，3房1套間隔。原業主因移民關係，以820萬元沽出單位，實呎11,698元，呎價重返2017年初同類戶水平。原業主2018年底900萬元購入，帳面已蝕80萬元或約9%，連使費計料實蝕約132萬元或約15%。

台灣回流客454萬購葵涌中心蝕讓貨

另外，有回流客來港購入二手蝕讓貨。中原市務經理羅家俊表示，葵芳葵涌中心低層F室，實用面積353方呎，2房間隔。原業主因看淡後市，將單位以454萬元易手，實呎約12,861元。新買家是從台灣回流香港定居人士，持本港永久居民身分證；原業主2018年485萬元購入，帳面蝕約31萬元或約7%，連使費計料實蝕56萬元或約12%。

另中原區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城24座高層B室，實用面積447方呎，3房間隔，以626萬元沽出，實呎約14,004元。原業主2017年692.8萬元購入，帳面蝕讓約66.8萬元或約一成，若連使費計，料實蝕107萬元或約15%離場。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款