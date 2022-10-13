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仲量聯行籲撤辣 曾煥平：BSD不合時宜

【明報專訊】全球經濟疲弱，本港樓價近月持續下行，市場關注下周三政府公布新一份施政報告會否推出刺激樓市措施。仲量聯行指出，樓市踏入跌市周期，除估計今年全年下跌約一成外，料明年樓價再下調5%至10%，促請政府立即「撤辣」，減低辣招對樓市影響。

有助減少人才流失

仲量聯行香港主席曾煥平強調，買家印花稅（BSD）已不合時宜，政府應撤回，避免發展商因息口上升和繳付BSD而放緩重建項目步伐，同時減少本港人才流失問題，政府宜撤辣鼓勵更多人來港置業。他又稱，政府需調整額外印花稅（SSD）。仲量聯行研究部執行董事黃志輝表示，樓價下跌將令以九成按揭入市新盤的買家，當樓價下跌逾一成即成負資產，令負資產個案或急速上升。仲量聯行數據顯示，過去9個月每月平均住宅成交跌至20年來新低，本年首3季平均每月僅錄4100宗住宅成交，較2013年推出雙倍印花稅（DSD）後平均每月約4200宗更少。首3季中小型住宅樓價下跌7%，料今季樓價續跌1%至2%，預計全年樓價將跌約一成，並以豪宅市場受最大衝擊，首9個月平均每季只錄得500宗超過2000萬元的成交，較去年下跌55%。

另外，高力預期，明年樓價再跌5%至10%。高力亞洲區估價及諮詢服務行政董事周若瑜表示，美國加息影響本港市民入市意欲，對住宅市場構成壓力，令樓價下調，與其他類型的住宅相比，小型單位或首當其衝，預計未來6個月住宅樓價調整步伐或會加快，即使通關後也未必扭轉跌勢，預計今年二手樓價全年下跌10%至12%，明年或進一步再跌5%至10%。被問及市場不同團體呼籲政府撤辣，該行表示，暫未聽到政府有意撤辣，一切有待政府公布。投資市場方面，高力香港資本市場及投資服務主管翟聰表示，隔離措施逐步放寬，預計工商舖物業將更受投資者歡迎，預計今年全年大額物業交投量將按年增長15%。

[香港地產]

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