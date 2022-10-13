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YOHO Bologna上樓書 開放式戶257呎起

【明報專訊】下周新一份施政報告將公布，部分發展商亦將於施政報告公布前後開價。新地（0016）旗下元朗錦田北現樓新盤PARK YOHO Bologna昨日（12日）上載樓書，Bologna屬單幢項目，分A、B兩翼，提供164伙分層單位。實用面積由257方呎至1155方呎（標準戶由270方呎至674方呎）。新地代理總經理陳漢麟表示，今日開放現樓示範單位予傳媒參觀，包括1房至3房戶，最快下周公布首張價單，料涉50伙。

今日開放現樓示位予傳媒參觀

項目戶型包括開放式戶至4房1套間隔，項目每個標準樓層設6伙。項目最細單位見於8A及8B座1樓D室，同屬實用面積257方呎，開放式間隔，連102方呎平台。值得注意，據樓書「有關資料」顯示，根據濕地管理協議，發展項目的所有擁有人（即單位業主），須負責項目範圍內生態保育區的管理及維護費用。另外，項目共設33個車位，業主亦可使用其他期數之車位。

雋薈193呎448萬沽 實呎2.3萬

另外，市場昨錄一手成交。益兆及俊和合作發展的旺角「龍牀盤」雋薈本月「開齋」，位於11樓F室，實用面積193方呎，開放式間隔，以447.6萬元售出，實呎約23,192元。據成交紀錄冊顯示，項目累售73伙，佔全盤約61%。

嘉華（0173）啓德嘉峯匯本月亦錄得首宗一手成交，位於2A座29樓B室，實用面積765方呎，3房1套間隔，連26呎露台及16呎工作平台，成交價1960萬元，實呎25,621元。該項目至今累沽993伙，佔全盤99%，估計連車位計共套現逾118億元。

[香港地產]

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