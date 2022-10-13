葉創成：TEC：跨國企業接力成主要租戶

Nadia早前邀請記者參觀TEC近月開業的中環士丹利街28號靈活辦公空間，該物業位處著名食肆鏞記旁邊，附近亦有歷來售出最多六合彩頭獎紀錄的投注站，亦鄰近蒲點蘭桂坊，並非跨國企業落戶中環的傳統據點。令記者印象難忘的是，當日午飯時段有不少海外菁英（expat）進出該大廈。記者在訪問中以此與Nadia打開話題，她笑說，與去年上半年港股暢旺時金融公司屬TEC主要租戶不同，現時在中環士丹利街28號以至本港13個據點，跨國企業已成為TEC的主要租戶。

港乃發展中國市場最佳據點

對跨國公司有吸引力

本港過去3年多以來先後經歷社會事件及新冠疫情的挑戰，有分析指不少跨國企業已離開本港轉投新加坡，不過，Nadia指並未看到旗下跨國企業租戶有撤離本港的趨勢，反而個別跨國企業因應經營環境不明朗因素增加，縮減業務規模，由原來租用中區傳統甲廈改為向TEC租用靈活辦公空間，取其租期較短、比較靈活，故跨國企業現已成為TEC主要租戶來源。被問及中美關係近年轉趨緊張，TEC旗下的美資跨國企業租戶會否減少？Nadia表示沒有看到有關情况。

Nadia引述經濟學家預測，未來10年中國將取代美國成為全球最大經濟體，而她認為，對於跨國企業來說，本港是發展中國市場最好的據點，故她強調，本港甲廈以至整體商廈市道中長線前景仍然看俏。

另外，Nadia稱根據她向TEC的跨國企業租戶了解，它們現時最關心的問題是——本港何時可以回復至疫情前般、不需要通過檢疫便可往返內地及海外其他城市，她表示：「緊密聯繫對做生意非常重要，故此十分需要有商務行程，如果本港跨國企業員工不能夠方便往返世界各地的話，他們又如何把握業務增長機會呢？」她續說，早前港府放寬入境措施至「0+3」，屬向正確方向發展，期望日後防疫安排會進一步放寬。

中國企業向外集資 港仍是首選

港股過去一年多以來大幅下跌，新股市場更尤其沉寂，TEC亦有個別金融公司退租，故本港整體出租率現時為82%，較去年第二季下跌。不過，Nadia指出，對中國而言，本港仍然是最佳的金融中心，而在中國經濟中長期持續增長的前提下，她相信市况有所改善，內地企業便會再次蜂擁來港集資，相關企業亦會成為TEC積極爭取的租戶；她續說，近來亦有一些資產管理公司向TEC磋商租用靈活辦公空間，相信是港股顯著調整後，現時的投資吸引力相對增加，吸引資金的青睞。

TEC由創辦人、主席及行政總裁Paul Salnikow於1994年成立時，當時只租用美銀中心一層樓面作商務中心，租戶主要是2至5人的小型企業，而隨着過去28年本港作為國際金融中心及商業中心的角色愈來愈吃香，亦為TEC帶來業務擴展機會，目前在港已設有13個靈活辦公空間，佔據中環和金鐘甲級靈活辦公市場約65%。另外，TEC業務近年亦已衝出本港，在亞太和中東14個國家和地區約34個城市設有超過170個靈活辦公空間，為4.1萬名以上的企業會員提供服務。Nadia強調，本港是TEC的發跡地，亦是主要市場之一，即使本港經濟近年面對困難，仍無改集團對本港中長線前景的信心，未來會繼續投資本港。

租用中環全幢物業10年 涉樓面5.5萬方呎

至於在8月開業的中環士丹利街28號，是TEC於本港首幢綜合辦公大樓，提供19層私人辦公室，樓面超過5.5萬平方呎，提供500個辦公位。該中心亦設有專屬的休憩樓層、共享辦公樓層，以及一整層多功能活動場地。Nadia透露，TEC於去年中與此物業業主簽訂長達10年租約時，它仍在建築階段，故此TEC可以就該建築提供不少意見，例如具備充足自然採光及4.5米高樓底，亦設有3間精緻餐廳，適合舉辦私人或公共活動，由投資推廣署倡議而成立、現已成為本港最大初創社群的WHub早前便曾在此舉辦活動。

明報記者 葉創成

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