葉創成：TEC：跨國企業接力成主要租戶

【明報專訊】根據差估署統計，去年甲廈空置量按年增加6.8萬平方米至102.3萬平方米，空置率由11.8%增至12.5%，市場整體疲弱，卻為向甲廈業主簽訂長期租約後再將每層樓面分間短期出租的靈活辦公空間供應商（Flexible Working Space Provider）帶來拓展機會，例如德事商務中心（The Executive Centre，TEC）於中環士丹利街28號全幢、面積逾5.5萬平方呎的靈活辦公空間便於8月開幕，令本港網絡總樓面增至30萬平方呎，該據點上月亦已錄得86%至87%的出租率。TEC港澳台董事總經理朱雙珠（Nadia）接受專訪時表示，即使港股近月轉弱令部分金融公司租戶遷走，惟跨國企業接力成為主要租戶，料隨着本港進一步放寬防疫限制，與國際恢復密切聯繫，更多跨國企業會在港開設總部，故此集團亦擬繼續積極在港拓展業務。
Nadia早前邀請記者參觀TEC近月開業的中環士丹利街28號靈活辦公空間，該物業位處著名食肆鏞記旁邊，附近亦有歷來售出最多六合彩頭獎紀錄的投注站，亦鄰近蒲點蘭桂坊，並非跨國企業落戶中環的傳統據點。令記者印象難忘的是，當日午飯時段有不少海外菁英（expat）進出該大廈。記者在訪問中以此與Nadia打開話題，她笑說，與去年上半年港股暢旺時金融公司屬TEC主要租戶不同，現時在中環士丹利街28號以至本港13個據點，跨國企業已成為TEC的主要租戶。
本港過去3年多以來先後經歷社會事件及新冠疫情的挑戰，有分析指不少跨國企業已離開本港轉投新加坡，不過，Nadia指並未看到旗下跨國企業租戶有撤離本港的趨勢，反而個別跨國企業因應經營環境不明朗因素增加，縮減業務規模，由原來租用中區傳統甲廈改為向TEC租用靈活辦公空間，取其租期較短、比較靈活，故跨國企業現已成為TEC主要租戶來源。被問及中美關係近年轉趨緊張，TEC旗下的美資跨國企業租戶會否減少？Nadia表示沒有看到有關情况。
Nadia引述經濟學家預測，未來10年中國將取代美國成為全球最大經濟體，而她認為，對於跨國企業來說，本港是發展中國市場最好的據點，故她強調，本港甲廈以至整體商廈市道中長線前景仍然看俏。
另外，Nadia稱根據她向TEC的跨國企業租戶了解，它們現時最關心的問題是——本港何時可以回復至疫情前般、不需要通過檢疫便可往返內地及海外其他城市，她表示：「緊密聯繫對做生意非常重要，故此十分需要有商務行程，如果本港跨國企業員工不能夠方便往返世界各地的話，他們又如何把握業務增長機會呢？」她續說，早前港府放寬入境措施至「0+3」，屬向正確方向發展，期望日後防疫安排會進一步放寬。
港股過去一年多以來大幅下跌，新股市場更尤其沉寂，TEC亦有個別金融公司退租，故本港整體出租率現時為82%，較去年第二季下跌。不過，Nadia指出，對中國而言，本港仍然是最佳的金融中心，而在中國經濟中長期持續增長的前提下，她相信市况有所改善，內地企業便會再次蜂擁來港集資，相關企業亦會成為TEC積極爭取的租戶；她續說，近來亦有一些資產管理公司向TEC磋商租用靈活辦公空間，相信是港股顯著調整後，現時的投資吸引力相對增加，吸引資金的青睞。
TEC由創辦人、主席及行政總裁Paul Salnikow於1994年成立時，當時只租用美銀中心一層樓面作商務中心，租戶主要是2至5人的小型企業，而隨着過去28年本港作為國際金融中心及商業中心的角色愈來愈吃香，亦為TEC帶來業務擴展機會，目前在港已設有13個靈活辦公空間，佔據中環和金鐘甲級靈活辦公市場約65%。另外，TEC業務近年亦已衝出本港，在亞太和中東14個國家和地區約34個城市設有超過170個靈活辦公空間，為4.1萬名以上的企業會員提供服務。Nadia強調，本港是TEC的發跡地，亦是主要市場之一，即使本港經濟近年面對困難，仍無改集團對本港中長線前景的信心，未來會繼續投資本港。
租用中環全幢物業10年 涉樓面5.5萬方呎
至於在8月開業的中環士丹利街28號，是TEC於本港首幢綜合辦公大樓，提供19層私人辦公室，樓面超過5.5萬平方呎，提供500個辦公位。該中心亦設有專屬的休憩樓層、共享辦公樓層，以及一整層多功能活動場地。Nadia透露，TEC於去年中與此物業業主簽訂長達10年租約時，它仍在建築階段，故此TEC可以就該建築提供不少意見，例如具備充足自然採光及4.5米高樓底，亦設有3間精緻餐廳，適合舉辦私人或公共活動，由投資推廣署倡議而成立、現已成為本港最大初創社群的WHub早前便曾在此舉辦活動。