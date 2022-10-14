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全港銀主盤209個 逼金融海嘯水平 中原陳永傑籲減辣 料明年或增至逾400個

【明報專訊】樓市受加息及疫情影響下，銀主盤數量有回升之勢。據中原地產統計，現時全港銀主盤存量已達209伙，不但是13年來首度升破200伙大關外，更直逼2008年金融海嘯達316伙的水平。該行又指出，銀主盤近日更開始減價，減幅高見逾兩成。中原地產住宅部總裁陳永傑估計，明年銀主盤數量有機會增至400至600個，認為政府應立即「減辣」救市。

明報記者 文淑儀

本月截至昨日，全港銀主盤存量增至209伙，比9月198伙再多11伙或約6%，是繼2009年11月後、13年以來首次升破200宗水平，與去年同期112宗相比，按年升97宗或近九成，直逼2008年金融海嘯時錄得的316伙。當年金融海嘯爆發，導致樓價急跌，市場出現業主斷供情况，銀主盤亦開始湧現。及後全球救市，除了減息，更史無前例推出量化寬鬆，樓市才見底反彈。值得留意，翻查資料，1997年亞洲金融風暴後，本港樓市爆煲，負資產一度高達10萬宗，銀主盤數目更曾高見逾萬伙，而現時銀主盤數目僅209伙，只相當於當時銀主盤約2%，數量上仍遠遠不及。

九七金融風暴 曾見逾萬伙銀主盤

部分銀主盤開始大幅減價，市場消息稱中半山堅尼地道君珀一個複式戶，實用面積2392方呎，4房2套間隔，屬全港最貴重銀主盤之一，於市場已放盤一段長時間，銀主原本開價1.554億元，勁減3390萬元或22%，最新叫價為1.215億元，實呎50,790元。

尚格雲頓叔父 連沽西貢兩伙套7350萬

市場憧憬下周施政報告公布「減辣」之際，有名人投資客近期連環沽出物業獲利套現，帳面仍勁賺合共約7350萬元。市場消息稱，西貢竹洋路西沙小築F段單號屋，實用面積2018方呎4房間隔，連1023方呎花園及359方呎天台，以4200萬元易手，實呎20,813元，成交價及呎價均屬屋苑近3年新高。原業主為競存有限公司，公司董事包括VAN DAMME, ALEX，即荷里活動作巨星尚格雲頓叔父，2006年1328萬元購入，持貨約16年，帳面獲利2872萬元或約2.2倍。資料顯示，尚格雲頓叔父上月中亦以3150萬元沽出西貢慶徑石一幢村屋，換言之，近月連環沽貨套現約7350萬元。

雲滙3房移民盤 1190萬沽平手離場

另外，中原地產分行經理曾嘉匯表示，大埔白石角雲滙3座低層A1室，實用面積822方呎，3房1套間隔，屬移民盤，獲用家以1190萬元承接，實呎約14,477元。原業主2019年3月1370萬元一手購入，持貨逾3年半，帳面蝕讓180萬元或約13%，若計及一手向發展商購入時享有的回贈及其他使費，料實際近乎平手離場。

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