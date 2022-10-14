moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

規劃署不反對嘉湖海逸酒店改住宅

【明報專訊】為增加住宅供應，各發展商積極改劃土地或物業，其中接連將酒店改裝或改建住宅的長實（1113），早前就天水圍嘉湖海逸酒店申請整改裝為住宅，總樓面維持不變，預計提供1102伙。有關申請將在今日城規會審理，據規劃署文件顯示，該署不反對該申請，料今日可獲通過，此將是上月批出新地（0016）古洞南項目後，再有北部都會區內項目獲批的改劃申請。

總樓面不變 預計提供1102伙

資料顯示，上述地盤面積約30萬方呎，該酒店早在2000年開幕，至今約22年，房間面積380呎起。長實擬將現有兩幢綜合大樓全幢改裝，維持現有酒店房間數目，總樓面維持約116.32萬方呎。事實上，長實2019年1月已向城規會提出重建作住宅發展，住宅部分以5倍地積比發展、涉逾150萬方呎，非住宅部分以1.66倍發展，涉約49.86萬方呎樓面，擬建2幢53層高（包括2層地庫及1層隔火層）綜合用途物業，樓高158.6米（主水平基準以上，與現時區內長實同系栢慧豪園樓高相同），提供約5000伙平均面積約300方呎單位，每層設54個單位，共享10部升降機，並在2020年底獲批改劃申請。

長實今年6月再向城規會申請擬作整幢改裝，將酒店作為「分層住宅」及准許的商業用途，單位數目與現時酒店房間相同，即涉及1102伙，較去年獲批重建5000伙方案大減3898伙或78%。長實稱，新的規劃申請可為項目提供另一個發展方案選項。

栢麗大道增食肆用途 規劃署不反對

疫情下零售市道疲弱，尖沙嘴栢麗購物大道業主立案法團早前向城規會提出改劃申請，擬將整條栢麗購物大道地下及1樓改為「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室）及「商店及服務行業」，計劃建議為「食肆」用途設置不超過50%總樓面限制，而食肆主要提供小食茶點的食肆，包括自助餐廳、咖啡室及茶室，但不包含第132X章《食品業規例》所界定的普通食肆牌照。

規劃署文件顯示，該署認為改劃能為栢麗購物大道增添活力，並可作多元化發展，在土地運用上沒有和周邊不相符，故不反對有關改劃，料今日可獲「開綠燈」。資料顯示，栢麗購物大道整個項目涉及3幢物業，總樓面約8.22萬方呎。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款