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莊士放售弦海商場等物業 市值約2.5億

【明報專訊】再有發展商趁工商物業市況稍回暖，放售非核心物業。莊士中國（0298）委託仲量聯行作獨家代理，銷售旗下屯門弦海商場、12個商業車位及戶外廣告牌。市場估計，有關物業市值約2.5億元，預計租金回報逾3厘。

弦海商場建築面積約24,950方呎，部分已經租出。仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，今年初政府就屯門南延線展開前期工作，預計明年動工，另鄰區內亦有北部都會區項目，以及洪水橋/厦村新發展區的發展計劃，帶動屯門商業投資潛力。

羅守輝放售紅磡商業中心舖

意向價1.7億

資深投資者、老牌家族裕泰興「太子爺」羅守輝亦放售物業，利嘉閣（工商舖）地產首席聯席董事朱志健表示，獲委託放售紅磡商業中心1及2樓（前身為戲院）與2樓V9號舖，總面積合共約23,489方呎，連租約意向價1.7億元，平均呎價7237元。物業現由一間護老院承租，租期約10年。資料顯示，羅氏2004年1500萬元購入1及2樓，2006年60萬元購入2樓V9號舖，共斥資1560萬元購入，若以1.7億元沽出，將可帳面獲利1.544億元或逾9.8倍。此外，中原寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，旺角通菜街1A至1J號威達商業大廈4樓相連單位，連600方呎入契平台，面積約1138方呎，意向價約1138萬元，平均呎價約1萬元。

三湘九龍灣貨運中心地庫

嘉民逾1億購

另市場消息稱，九龍灣三湘九龍灣貨運中心地庫C室，面積22,233方呎，以呎價5000元易手，涉資逾1.11億元。據悉，買家為澳洲基金嘉民亞洲或相關人士。該基金過去一年，已數度購入該廈全層物業及車位，包括1、6、7樓，另購入2樓部分樓面，連同上述地庫單位，共涉約14億元。

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