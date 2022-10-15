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緹外首錄一手成交 4房2.4億沽 成交期8個月 完成交易等條款可獲千萬回贈

【明報專訊】市場憧憬特首李家超下周三公布上任後首份施政報告，將有提振經濟和樓市新招前，綜合市場資訊，本月首兩周整體新盤成交暫時累錄約150宗；不過，儘管交投氣氛淡靜，但不乏大額成交，嘉里（0683）旗下九龍半山龍駒道緹外，新錄首宗成交，以逾2.4億元售出一伙4房戶，是繼嘉里同系龍駒道緹山，早前以逾5億元售出一幢別墅後，本月第二宗逾億元大額豪宅成交。

明報記者 林可為

已屆現樓的緹外，日前突擊上載首張銷售安排，推出屋苑第1座5樓B室招標；單位實用面積4374方呎、4房4套間隔，據成交紀錄冊顯示，成交價為2.4057億元、實呎5.5萬元；買家需於180日內分段繳付20%樓價，其餘80%於2023年6月30日上會，即成交期約8個月，但買家可申請提前入住。此外，若買家接受發展商出售住宅停車位予買家之要約、如期正式完成交易，以及在所有方面履行和遵守物業正式買賣合約之條款，買家可獲1000萬元回贈，相當於成交價約4%。

千萬元回贈相當於樓價約4%

可留意是，本月至昨日新盤市場兩宗逾元大額成交，均屬嘉里樓盤；同系同區緹山，本月初透過招標售出項目最後一幢別墅，別墅1號實用面積7171方呎、5房5套間隔，另連花園和天台等，連3個車位，以5.08億元成交、實呎逾7.08萬元，創項目成交價新高紀錄。至於緹山對上一宗逾億元分層單位成交，於今年5月錄得；屋苑第1座7樓A室，實用面積3017方呎4房間隔、連天台特色戶，以2.275億元成交（連雙車位）、實呎7.54萬元。

HENLEY II連沽2伙 實呎3.7萬元

昨日新盤成交皆屬較大銀碼單位。恒地（0012）旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY II，單日沽2伙，當中第1座40樓E室，實用面積575方呎2房間隔、連311方呎天台，外望啟德體育園及維港海景，成交價2108萬元、實呎36,661元；另第1座35樓實用面積542方呎C室2房戶，成交價1958.2萬元、實呎36,129元。THE HENLEY II本月迄今暫累沽約5伙、吸金近8500萬元。

朗濤3房3047.5萬沽 實呎2.3萬

新界方面，鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，最新售出第5座3樓A室，實用面積1325方呎、3房連儲物房間隔，成交價3047.5萬元、實呎2.3萬元，買家成交期1080日，及可提前入住。朗濤日前以6291.2萬元、呎價30,205元沽出的第1座11樓A室（2083方呎4房戶），成交價、呎價均創項目分層戶新高。

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