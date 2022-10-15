柏傲莊III取消交易 本月錄12宗

至於柏傲莊III 最新錄得的買家「棄船」離場個案，包括第1B座43樓A室，實用面積765方呎，去年6月成交價1887.9萬元、實呎24,678元；另第8B座30樓C室，實用面積814方呎，去年6月成交價1591.1萬元、實呎19,547元。

Wetland 3期首錄撻訂

買家損手34萬

上述兩個單位同屬3房戶、兩伙涉總值3479萬元，成交紀錄冊顯示，買家已於本月13日取消交易。事實上，柏傲莊III自去年8月錄得第一宗取消交易個案以來，已經累積錄得約265宗同類取消交易個案，佔項目已售單位總數約845伙逾31%，相關取消交易單位，估計涉銷售總額約43.8億元。可留意是，新世界早前公布，柏傲莊III預計關鍵日期由2023年6月，推遲21個月，至2025年3月。

同時，新地（0016） 旗下已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，首錄買家撻訂個案，為第6A座9樓B8室，實用面積444方呎，2房間隔，本月6日原以675.07萬元售出，買家撻訂料沒收5%訂金涉約34萬元。