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全輝中心2房銀主盤370萬沽

【明報專訊】銀主盤有回升之勢，鄰近沙田河畔花園的全輝中心，剛錄銀主盤成交個案。中原地產分行經理曾展鵬表示，沙田全輝中心錄得本月首宗成交，位於B座中層04室，實用面積277方呎，2房間隔，屬銀主盤，以370萬元易手，實呎13,357元。買家為用家，原業主1992年108萬元購入，持貨約30年，帳面獲利262萬元或約2.4倍。

原業主持貨30年帳賺2.4倍

荃灣油柑頭恆麗園亦錄移民盤易手個案。美聯分行市務經理陳偉明表示，恆麗園1座中層B室，實用面積475方呎，2房間隔，向北望山景，原業主移民賣樓，單位獲外區上車客以510萬元承接，實呎10,737元，原業主2014年1月358萬元購入，持貨逾8年半，帳面獲利152萬元或逾四成。

恆麗園2房移民盤510萬沽

此外，屯門掃管笏星堤罕錄二手成交。美聯分行高級營業經理鄭志浩表示，星堤8座中層B室，實用面積1260方呎，4房雙套房單位連車位，同區罕有，望內園景，以1350萬元易手，實呎10,714元。原業主2016年8月以1150萬元連車位購入，持貨逾6年，帳面獲利200萬元或約17%。

將軍澳日出康城MONTARA，本月兩周暫錄2宗成交，快將追平上月全月屋苑3宗成交量。

星堤4房雙套逾6年升值近兩成

中原分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳本月暫錄約83宗，較上月同期約75宗增逾一成，二手交投步伐正在加快，其中MONTARA 2A座中層B室，實用面積775方呎，3房1套間隔，望內園及樓景，以1130萬元易手，實呎14,581元，呎價為屋苑同類戶型近月新低。

上述單位原業主2019年5月1010.6萬元一手購入，持貨約3年半，帳面獲利119.4萬元或12%。

MONTARA 3房1130萬易手

另外，元朗翠逸雅園罕錄租賃成交。中原副分區經理沈秀紅表示，翠逸雅園錄本月首宗租賃成交，位於2期單號屋，實用面積1373方呎，連約775呎花園，以月租3萬元租出，實用呎租21.8元。租客為本地家庭客，業主去年1000萬元買入，租金回報約3.6厘。

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