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CCL險守170點大關 連續4周窄幅爭持

【明報專訊】上周公布的中原城市領先指數CCL，從連跌11周首見回升，重上170點後，最新報170點，按周跌0.36%，已連續4周於170點水平徘徊；最新數據主要反映上月下旬市况。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，上月22日美國議息前，市場觀望氣氛濃厚，四大整體樓價指數齊跌，CCL連續4周170點窄幅爭持。

中原：未來數周數據反映寬壓測

黃又稱，本周指數未完全反映加息後的市况，相信樓價調整未結束，跌勢仍然持續。CCL短期目標仍維持今年底前下試至160點，現時相差10點或6.25%。

樓價持續下調起近13周計，CCL累跌6.10%，CCL Mass累跌6.64%，CCL（中小型單位）累跌6.66%，CCL（大型單位）累跌3.49%。九龍CCL Mass累跌7.49%，港島CCL Mass累跌6.63%，新界東CCL Mass累跌6.62%，新界西CCL Mass累跌5.50%。黃良昇又稱，金管局放寬壓測，政府陸續放寬多項針對疫症的措施，以及市場憧憬下周三施政報告將有條件放寬買家印花稅（BSD）等消息，對樓價的影響將於未來數周CCL才開始反映。

利嘉閣：周末二手睇樓量跌2.8%

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場觀望下周施政報告會否有利好消息出籠，普遍業主逐步收窄議價空間，買家亦對後市持觀望態度。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1230組客戶於周末預約睇樓，按周下跌2.8%，料待有關利好消息出籠後，二手睇樓量及交投量可望反彈。

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