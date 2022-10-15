CCL險守170點大關 連續4周窄幅爭持

中原：未來數周數據反映寬壓測

黃又稱，本周指數未完全反映加息後的市况，相信樓價調整未結束，跌勢仍然持續。CCL短期目標仍維持今年底前下試至160點，現時相差10點或6.25%。

樓價持續下調起近13周計，CCL累跌6.10%，CCL Mass累跌6.64%，CCL（中小型單位）累跌6.66%，CCL（大型單位）累跌3.49%。九龍CCL Mass累跌7.49%，港島CCL Mass累跌6.63%，新界東CCL Mass累跌6.62%，新界西CCL Mass累跌5.50%。黃良昇又稱，金管局放寬壓測，政府陸續放寬多項針對疫症的措施，以及市場憧憬下周三施政報告將有條件放寬買家印花稅（BSD）等消息，對樓價的影響將於未來數周CCL才開始反映。

利嘉閣：周末二手睇樓量跌2.8%

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場觀望下周施政報告會否有利好消息出籠，普遍業主逐步收窄議價空間，買家亦對後市持觀望態度。據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1230組客戶於周末預約睇樓，按周下跌2.8%，料待有關利好消息出籠後，二手睇樓量及交投量可望反彈。