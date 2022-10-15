上季補地價逾20億 9季新低

上月完成補地價個案，包括信置（0083）及資本策略（0497）合作發展的港鐵（0066）油塘通風樓物業項目，涉及1415萬元。以季度而言，上季較大宗的補地價個案，包括新世界（0017）跟招商局置地（0978）合作投得的港鐵（0066）將軍澳百勝角通風樓項目，補地價約11億元，每方呎樓面地價3789元；另方氏家族旗下沙螺洞跟政府換地，補地價7.7億元，兩宗個案共18.7億元，佔全季20.29億元的92%。

政府再推安達臣道商業地

估值約6億

此外，政府再推售商業地，該地為觀塘安達臣道對出的測量約份第3約地段第1077號用地，地盤面積約5.7萬方呎，可建樓面約11萬方呎，較領展（0823）今年8月底投得區內商業地約13.92萬方呎細約20%。上述地皮將於下周五起招標，下月18日截標，市場估值料約3.3億至6.05億元，每呎樓面地價約3000至5500元。

嘉湖海逸酒店獲批改裝

涉1102伙住宅

另一方面，數度將酒店改作住宅發展的長實（1113），旗下天水圍嘉湖海逸酒店今年6月提出全幢改裝，提供1102個住宅單位，城規會昨在有附帶條件下批出有關申請，此是繼去年2月馬鞍山海澄軒海景酒店以全幢改裝住宅後，長實再度成功將酒店全幢改裝住宅的項目，兩項目共提供1860伙。

另尖沙嘴栢麗購物大道業主立案法團早前向城規會提出改劃申請，擬將整條栢麗購物大道地下及1樓改為「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室）及「商店及服務行業」，涉及3幢物業，總樓面約8.22萬方呎，而城規會昨日亦有附帶條件下批准改劃申請。