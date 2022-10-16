LP6一房525萬易手 實呎逾1.7萬

原業主2018年9月以497.2萬元購入，持貨逾4年，轉售帳面獲利27.8萬元或逾5%。翻查資料，同類型單位5座高層K室，實用面積同為307方呎，亦屬園景單位，日前以540萬元易手，即不足一周1房戶做價再跌15萬元或近3%。

領都4房戶實呎10791元 屋苑同類單位呎價新低

同區領都亦錄呎價新低價成交，中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，領都2座低層A室新近易手，實用973方呎，4房連套房戶，單位今年3月以1250萬元放售，議價後減價200萬元或16%，以1050萬元易手，實呎低見10,791元，呎價為屋苑該期同類型單位新低。原業主2009年7月以623萬元購入，持貨逾13年，帳面獲利427萬元或約69%。

另將軍澳新都城1期2房戶成交價跌穿600萬元。美聯物業區域經理黃少明表示，有關單位為新都城1期4座低層，實用面積364呎，2房戶附設59方呎平台。原業主今年6月以680萬元放售，數次下調叫價但仍未獲承接，近日更下調叫價至600萬元，最終獲上車客垂青，累計降價97.2萬元或14%，以582.8萬元易手，實呎16,011元，做價重返2019年5月的水平。原業主於2014年底以433萬元購入單位，持貨快將8年，帳面獲利149.8萬元，升值35%。

嘉峯匯頂層複式戶逾6694萬沽出

一手市場亦吹冷風，僅錄零星成交，其中一宗為嘉華國際（0173）旗下啟德嘉峯匯，以招標形式沽出頂層複式戶，為第1A座40及41樓B室，實用面積1542方呎，附設578方呎平台，以及862方呎天台，並連1個車位出售，成交價6694.4萬元沽出，實呎43,414元，成交價及呎價均創出項目新高。

另恒地（0012）粉嶺北ONE INNOVALE- Bellevue昨日亦再錄成交，單位為C座5樓16室，屬實用面積286方呎的1房戶，成交價414.66萬元，實呎14,499元。

[香港地產]