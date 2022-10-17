促酒吧營業時間放寬至凌晨4時

凌晨2時要打烊 未能充分提振業界

港府早前公布，周四（20日）起，再放寬社交距離措施，包括容許食肆和酒吧等，恢復現場表演和跳舞、唱片騎師「打碟」等；被形容為「蘭桂坊之父」的盛智文，對此項新舉措表示歡迎，並對不少樂師等音樂及現場表演者，停工多時後能復工感到高興，惟現時措施只准許酒吧營業至凌晨2時，他認為仍然不足夠，因為顧客閒聊2至3小時便要離開，未能盡興之餘，亦對酒吧生意真正幫助有限。

他建議，酒吧的營業時間，應放寬至最少凌晨4時，才能對酒吧業界起到提振作用，為酒吧帶來現金流。

盛智文透露，自2020年初爆發新冠疫情以來，餐飲業等租戶因政府收緊社交距離措施，酒吧等各類表列處所，須按政府規定停止營業，集團生意大受打擊下，他隨即「轉陣」、優化租戶組合及翻新出租樓面，引入健康、健身與醫療保健（Health and Wellness）等行業的租戶。

保健產業佔租戶總數四成

他指出，現時市民更加著重健康、保健，深信定期的運動訓練、及健康飲食是生活所必需，而調整租戶租合屬長遠投資和營運策略，目前此類租戶，佔集團旗下租戶總數約40%，而集團物業整體出租率理想。

（發展商專訪）

[香港地產]