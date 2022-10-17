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第一城3房620萬沽 業主或損手三成

【明報專訊】市場未有大型全新盤推出，部分購買力回流到二手市場。據代理行統計，過去周末兩日十大屋苑，錄得約12宗成交，按周增一倍、重回雙位數水平，惟當中以低價成交主導、亦不乏蝕讓個案。近日樓價持續回軟的新界東指標屋苑沙田第一城，就有3房戶業主料需實蝕近三成離場。

中原地產區域營業董事黎宗文稱，沙田第一城新錄第22座低層C室成交，屬實用面積484方呎3房間隔，原業主原叫價720萬元，及後累減100萬元或約14%，以620萬元將單位易手、折合實呎12,810元。

上述單位原業主於2018年5月以799萬元購入，持貨4年轉手，帳面已蝕179萬元或逾兩成；若連使費計，料原業主或實蝕逾223萬元，實際蝕幅料28%。

嘉湖3房呎售8242元 逾兩年低

另新界西北「上車樂園」天水圍嘉湖山莊，不足半個月再現「8字頭」成交呎價。

市場消息指，嘉湖山莊景湖居第7座極低層C室，實用面積546方呎3房間隔，以450萬元易手、實呎8242元，屬屋苑2020年6月後，逾兩年來的呎價新低紀錄；不過，由於原業主早於2002年以100萬元購入，持貨已經20年，帳面仍然獲利350萬元，單位期內升值3.5倍。

雖然整體樓市氣氛淡靜，惟個別早年入市業主，仍能大幅獲利離場。美聯高級營業經理錢敏義表示，港島東藍籌屋苑太古城，新錄寶安閣高層C室易手，屬實用面積714方呎3房戶，成交價1170萬元、實呎16,387元；原業主早於1984年1月以48.5萬元購入，持貨長達38年，帳面獲利1121.5萬元或逾23倍。

KOKO HILLS首錄預租 呎租46元

至於租務成交方面，會德豐地產旗下藍田KOKO HILLS 已屆現樓，近日陸續交樓之際，市場新錄首宗預租個案。

美林物業分行經理陳松林指出，KOKO HILLS 錄得的首宗預租個案為第3座高層G室，實用面積459方呎2房間隔、望維港海景，以月租2.1萬元租出，實呎租金接近46元；以業主2021年10月以1019萬元購入單位計，現享租金回報率約2.5厘。

[香港地產]

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