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世紀21吳啟民：樓市明年初開始回升軌

【明報專訊】特首李家超將於周三（19日）發表任內首份施政報告，市場期望將有利好香港經濟和樓市的新政策出台，令樓價回穩。世紀21香港行政總裁吳啟民表示，本港市場對住宅的剛性需求仍然存在，估計樓價未來2至3個月內將會見底，明年初有望回升。

自2019年社會運動爆發以來，不少港人移民外地，吳啟民認為，香港移民的流失量不算太大，而流失的人口並沒有減少公屋輪候人口，故社會上對住房的剛性需求仍然存在，預計行政長官李家超將在施政報告中，提及「搶企業、搶人才」新政策，相信可吸引更多來自內地和海外的專才到港，以填補移民造成的缺口。

港仍屬內地東南亞人士移居熱點

吳強調，香港依然是具吸引力的國際大都會，仍屬不少內地及東南亞國家人士心目中的理想移居地。

談及後市走勢，近期香港跟隨美國加息步伐，進入加息周期，令本港樓市吹淡風，樓價跌勢亦持續。對此，吳啟民預期，隨着政府放寬多項防疫措施，旅遊、零售業有望逐漸復常，當中產生的財富效應將流向房地產市場，相信整體樓市明年初開始重回升軌。

經濟復常 財富效應有望流向樓市

對施政報告出台在即，業界關心有何提振樓市新政策，吳認為，政府應取消或減輕任何阻礙市場成交的措施，讓市民可「無阻礙換樓」。

至於解決本港房屋短缺問題，增加土地供應是不可或缺方法；吳啟民認同可開發郊野公園邊陲土地，並指這是任何大城市擴展時的必經階段，同時亦支持「明日大嶼」等填海計劃。

認同開發郊園邊陲地增供應

吳啟民認為，特區政府應該積極「造地」，以配合香港的經濟活動及人口增長，又指目前香港人在本港可享用的人均居住活動空間，是世界已發展各大城市中，幾乎是最少的；因此，特區政府必須加強新土地供應，才能讓市民安居樂業，得以改善生活空間。

[香港地產]

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