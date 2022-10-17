施政報告出台前 本月新盤成交僅160宗

128 WATERLOO 4房 3400萬沽創標準戶新高

不過，新盤市場不乏新高價成交；萊蒙國際（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，繼日前以3300萬元、呎價2.62萬元售出一伙實用面積1258方呎4房特色戶後，最新再透過招標售出6樓H室，屬4房雙套連儲物室間隔，實用面積同為1258方呎，連1個車位以3400萬元售出、實呎27,027元，售價創項目標準戶型新高。

128 WATERLOO自2020年10月開售至今，累售41伙、連同車位銷售共套現逾9.25億元，平均呎價約3.5萬元。

Wetland第3期周末沽2伙 吸金1557萬

另外，正部署開售元朗錦田新盤PARK YOHO Bologna的新地（0016），同系已屆現樓的天水圍Wetland Seasons Bay第3期，過去兩天連沽2伙、吸金約1557萬元，包括昨日新售出的第6B座2樓B7室，實用面積651方呎、3房1套間隔，成交價895.82萬元、折合實呎13,761元。

另一方面，鷹君（0041）旗下已屆現樓的大埔白石角朗濤，在過去兩天亦售出2伙、套現約3875萬元；其中第9A座2樓B室，實用面積1208方呎、3房1套連多用途套房間隔，以1975萬元售出、折合實呎16,349元。

[香港地產]