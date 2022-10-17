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海怡交投靜 平均實呎1.74萬

【明報專訊】近期整體二手交投偏淡，鴨脷洲指標屋苑海怡半島的成交量亦放緩，自今年4月起成交量持續下跌；綜合市場資訊，海怡半島10月份首10日二手成交，僅錄約3宗，平均實呎約1.74萬元。區內代理估計，受美國加息影響，料屋苑短期內的平均實呎水平將繼續向下。

明報記者 文淑儀

中原地產副區域營業經理盧鏡豪表示，海怡半島第17座中層A室，實用面積633方呎3房1套間隔，新近以1038萬元沽出，較市價低約8%，實呎16398元；原業主早於1993年7月以290萬元購入，持貨約29年，帳面獲利748萬元，單位期間升值約2.5倍。

3房戶1038萬沽 29年升值逾兩倍

另代理消息稱，灣仔慧賢軒高層F室，實用面積385方呎2房間隔，原業主打算移民，新近以780萬元沽出、實呎20260元，成交價較對上同類成交價位低約14%；原業主2019年7月以870萬元購入，持貨3年，額印稅SSD鬆綁後轉手，帳面已蝕90萬元，若連使費計，料實蝕141萬元或約16%。

第一城2房業主料實蝕25%離場

樓價持續回調，二手市場續錄得蝕讓。代理消息稱，新界東指標屋苑沙田第一城，第37座高層H室，實用面積304方呎2房間隔，原業主因移民，以480萬元沽出、實呎15789元；原業主2019年5月598萬元購入，額印稅SSD鬆綁後放售，帳面蝕約118萬元，若連使費計，估計或實蝕約148萬元或25%。

其他低價易手個案，包括元朗半新盤朗屏8號第1座中層D室，實用面積504方呎2房間隔，以713.7萬元易手，實呎14161元；原業主2016年8月以564.7萬元購入，持貨6年，帳面獲利約149萬元或26%。是次成交價屬朗屏8號的2房單位近一年新低，而屋苑對上一個同類低價為710萬元。

錦鞍苑2房自由市場480萬易手

居屋亦不乏蝕讓個案，其中馬鞍山居屋錦鞍苑A座高層3室，實用面積401方呎2房間隔，原業主因為換樓，早前於自由市場以480萬元沽出、實呎11970元；原業主2019年4月以535萬元已補價購入，持貨約3年半，帳面蝕約55萬元，若連其他使費計，估計實際要蝕約83萬元或約16%離場。

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