moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

德強苑銀主盤780萬沽 兩年半貶5% 富強苑577呎未補價 實呎6年半首跌穿8000元

【明報專訊】樓市持續調整，抗跌力較低的上車物業更成重災區，其中過往盛產「居屋王」的樂富居屋德強苑及富強苑，相繼錄得低價成交，德強苑一個曾是東九龍未補價居屋王的高層銀主盤，最新以780萬元未補價售出，較兩年多前購入價貶值逾5%，而富強苑更有單位以實呎7799元未補價售出，為屋苑近6年半以來實呎首度跌穿8000元大關。

明報記者 林尚民

過去屢創樓價新高的市區居屋，近月亦連錄低價成交。市場消息稱，樓齡約21年的德強苑，位於A座高層09室，實用面積656方呎，3房間隔，最新以780萬元未補價售出，實呎11,890元。資料顯示，原業主2020年4月826萬元未補價購入，成交價一度膺東九龍未補價居屋王，惟單位早前淪為銀主盤，至7月份由銀主以995萬元已補價及845萬元未補價推出市場放售，最新成交價除較叫價低65萬元外，亦比約兩年半前購入價貶值46萬元或逾5%，而由於物業以銀主盤形式易手，故當中不涉及額外印花稅。

富強苑未補價實呎曾高見1.27萬

此外，據房委會資料顯示，樓齡高逾30年的富強苑，一個實用577方呎低層單位，本月以450萬元未補價易手，實呎7799元，據悉有關單位為F座中層9室，原業主以520萬元放售，即單位最終減價70萬元或13.5%沽出。資料顯示，今年1月屋苑同類單位曾以603萬元未補價售出，實呎10,452元，事隔不足一年已大跌25%，並為2016年3月後逾6年半新低。值得一提的是，富強苑過往曾誕下多個「居屋王」，去年屋苑6宗未補地價成交，實呎均超過1萬元，而屋苑歷年最高呎價紀錄，則是2019年9月創下，當時一個實用402方呎的中層單位，以511萬元未補價售出，實呎超過1.27萬元。

龍蟠苑移民盤實蝕近兩成沽

另方面，鑽石山老牌居屋龍蟠苑，亦錄得蝕讓個案，市場消息稱，龍蟠苑A座中層12室，實用面積約383方呎，2房間隔，附裝修，今年初以660萬元已補價放售，及後因疫情及加息等因素影響下多次調低叫價，加上原業主已移居外地，故近日已減至530萬元，最終獲買家以505萬元購入，實呎約13,185元。事實上，去年8月份同座一個面積、景觀相同的中層12室，就以650萬元已補價成交，即最新成交價較一年前同類單位成交價大跌145萬元或逾22%，而今次售出物業的原業主，於2019年4月以585萬元購入，持貨約3年半，帳面蝕讓80萬元，若連使費計料實蝕近110萬元，蝕幅高達18%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款