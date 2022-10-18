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YOHO Bologna首批50伙料今開價

【明報專訊】特首李家超明日公布任內首份《施政報告》前，樓市氣氛雖然淡靜，但依然有新樓盤部署登場。新地（0016）旗下已屆現樓的元朗錦田PARK YOHO Bologna，最快今日開價。新地代理總經理陳漢麟表示，項目首推單位料不少於50伙、將涵蓋開放式至3房戶，隨後將對公眾開放現樓示範單位。

PARK YOHO Bologna是新地繼同系屯門兆康NOVO LAND系列、天水圍Wetland Seasons Bay第3期後，近期第三個登場的新界西北區新盤。

陳漢麟表示，集團一向以市價推盤，但不排除首張價單價錢會較吸引。PARK YOHO Bologna提供164伙，標準戶涵蓋開放式至3房，最大特色戶屬4房設計，單位實用面積257至1155方呎。業界估計，PARK YOHO Bologna推出將可帶旺整體市况。

事實上，昨日市場僅錄得零星新盤成交，當中，恒地（0012）大角嘴利奧坊．凱岸，新錄本月首宗一手成交，售出第2座31樓D室，實用面積579方呎3房間隔連平台、天台，成交價1660萬元、實呎28,670元；根據成交紀錄冊顯示，買家成交期720日，但若於360日提早完成交易可獲1%回贈，並可享提前入住等。

柏傲莊III單日增10宗取消交易

另外，據本報統計，本月迄今主要新盤累錄約24宗取消交易或撻訂個案，其中新世界（0017）拆卸重建的大圍站柏傲莊III，連錄10宗新取消交易個案，令項目自去年8月迄今累錄約275宗同類取消交易個案，佔已售出單位總數約845伙的33%，相關取消交易單位，料涉銷售總額約45億元。

至於柏傲莊III項目最新錄得的10宗取消交易個案，則包括有2房和3房單位，其去年成交價介乎850.5萬至2464.3萬元，10伙單位涉銷售總值約1.39億元，有關買家均於10月14日取消交易。

INNOVALE 2期一伙撻訂

同時，恒地（0012）旗下粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue（項目第2期），本月初以336.47萬元、實呎14,757元沽出的C座6樓12室，屬實用面積228方呎開放式單位，買家已取消交易並撻訂，料遭發展商沒收5%訂金涉約17萬元。

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