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鄧成波家族4.7億放售西貢工廈

【明報專訊】鄧成波家族再度放售物業，戴德梁行獲委託獨家代理出售西貢康定路1號全幢，意向價4.7億元。物業於1993年落成，現為樓高4層的工廈貨倉，佔地約3.07萬方呎，建築面積逾10萬方呎，另約2萬呎停車場未有計入批准面積，實際總面積達12萬方呎，同時提供7個貨櫃車位及5個私家車位。

資料顯示，鄧成波家族2017年以約3.5億元購入上述物業，2019年連同毗鄰4幢工廈向城規會申請作住宅及安老院舍，2020年上述申請遭拒。

不過，鄧氏家族再接再厲，同年向城規會申請興建安老院及多元服務中心，終在去年底獲批建5座樓高6層建築物，提供1127個安老院舍牀位，並設有多元服務中心以提供長者服務。

谷德昭胞姊取消柴灣工廈交易

市場錄得名人取消交易個案。資料顯示，柴灣安力工業中心中層2、3室，面積3316方呎，原於今年7月以1488萬元售出，呎價4487元，當時買家以港耀集團有限公司作登記，公司董事谷薇麗（KUK MEI LAI LINDA），為著名導演谷德昭胞姊，亦為金源米業（0677）主席兼執董林烱熾之妻子。不過，有關買賣最新登記顯示已終止交易。

另中原（工商舖）高級分區營業董事張志傑表示，石門京瑞廣場2期高層B室，面積約1438方呎，成交價1337萬元，呎價僅約9300元，較市價低約7%。原業主2016年1065.7萬元買入後，今年初因業主周轉不靈而淪為銀主盤，物業6年升值約25%。

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