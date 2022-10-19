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紅山半島銀主盤估值9800萬 低5年前一成

【明報專訊】樓市持續調整，市場除接連錄得蝕讓成交外，亦有豪宅淪為銀主盤後，其估值低於數年前購入價。其中大潭紅山半島一幢洋房，現由銀主推出標售，物業估值約9800萬元，比5年前業主購入價低逾一成。

世邦魏理仕指出，該物業為紅山半島B區松柏徑172號獨立屋，由銀主推出市場標售，截標日期為下月17日，物業將按現狀交吉出售。該物業最新市值約9800萬元。資料顯示，物業原業主早於2017年以逾1.12億元購入，現時估值較5年前購入價低1400萬元或約12%。

上述洋房樓高三層，實用面積3134方呎，原則4房雙套間隔，另設1315方呎天台、834平方呎花園、529方呎庭院及露台等戶外空間。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事鮑珏鍵表示，紅山半島為南區大型豪宅屋苑，最前排的全海景獨立屋為二手市場罕見放盤。

嘉熙2房連天台實蝕近三成

二手市場再錄多宗蝕讓。中原地產分行經理徐家倫表示，大埔白石角嘉熙10座連天台單位，實用面積502方呎，2房間隔，連約490方呎天台，以900萬元易手，實呎17,928元。原業主2018年約1179萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕279萬元或23.7%，連使費計料實蝕約333萬元或28%。

天晉II三房連使費蝕192萬

中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳天晉II本月暫錄3宗，當中1B座17樓C室，實用面積827方呎，3房1套連儲物房及工人套房，以1438萬元易手，實呎17,388元。原業主2018年7月1498萬元購入，持貨約4年多，帳面蝕60萬元或4%，連使費計料實蝕192.3萬元或13%。

美聯區域營業董事梁浩文指出，屯門市廣場4座中高層B室，實用面積353方呎，2房間隔，以435萬元沽出，實呎12,323元，較屋苑同類低近兩成，原業主2013年1月280萬元購入，持貨逾9年半，帳面獲利155萬元或約55%。

[香港地產]

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