moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

北都地積比大增 地產商改劃申請伙數或再增加

【明報專訊】特首李家超在《施政報告》中提及，「北部都會區」（ 下簡稱「北都」）是未來的策略發展據點，並將在北都全速造地建屋，目標是5年內為所有發展項目啟動收地程序，為善用土地資源，將採用較高地積比率，區內的住宅用地會以最高地積比率6.5倍為指引（較早期新市鎮如沙田的5倍為高），商業用地為9.5倍。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚贊成此建議，指出目前雖然北都基建尚未到位，但不應該基建未到位而降低物業發展的地積比率，目前調高北都的地積比，有助北都的整體發展，更能善用土地資源。

新地潭尾項目提供逾萬伙

事實上，土木工程拓展署今年8月向城規會申請，提出放寬古洞北及粉嶺北兩區合共37幅公私營住宅地的地積比，其中粉嶺北公營房屋用地地積比率可增三成，整體地積比率升至0.29至6.5倍，古洞北用地整體地積比升至4.2至7.8倍，兩區該批用地合共提供58,439伙公私營住宅，有關申請已在上月獲批。至於私宅方面，據早前本報統計，自上任特首林鄭月娥去年10月施政報告中，公布北都大計後，過去一年多間發展商或財團紛紛將持有的農地、棕地甚至綠化地申請改劃住宅，區內最少有16個項目提出改劃或修訂發展方案，涉逾5萬個住宅單位，部分申請地積比為2至4倍，尚未用盡施政報告中提出的最高地積比6.5倍。

如新地（0016）今年5月就元朗潭尾3幅共逾212萬方呎的土地，申建集住宅、社福配套設施、商業功能於一身的大型綜合項目，兩個地盤發展地積比介乎2.2至2.5倍，較施政報告中提及的6.5倍低，預計提供近萬伙，規模媲美沙田第一城（涉1.06萬伙），意味地積比尚有上調空間，提供的住宅單位或可再增加。

至於九建（0034）今年7月亦就元朗牛潭尾一幅逾百萬方呎的棕地連毗鄰政府地，向城規會申請以地積比4.7倍發展，擬建22幢、30至50層高的住宅大廈，另設22幢3層高洋房，共6276伙，涉約414.36萬方呎樓面。若上述項目進一步上調至6.5倍，可建樓面將高達650萬方呎，料所涉住宅單位將更多。有市場人士指出，各項目能否調高地積比，或視乎地皮使用區劃（Zoning），部分地皮或未必合適作以最高地積比發展。

[香港地產]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款