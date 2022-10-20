映灣園3房施政報告後800萬沽 3年實蝕一成

淺水灣道37號本月開齋

3房5200萬易手

中原地產副區域營業董事陳繼成表示，映灣園6座低層B室，實用728方呎，3房1套間隔，享內園泳池景及少海景，最初叫價860萬元，早前獲買家洽購，買賣雙方拉鋸近一個月，《施政報告》昨公布後，業主終讓步擴大減幅，以800萬元沽出，實呎10,989元，累減達60萬元或7%。據悉，買家為區內換樓客，半年前賣出自住物業，見近月樓價明顯回落，終再入市，原業主2019年9月830萬元購入，持貨約3年，帳面蝕30萬元或3.6%，若連使費計料實蝕約80萬元或近一成。

另外，美聯物業業務董事林經國稱，淺水灣道37號為2座中層A室，實用1199方呎，為3房連套房間隔及工人套房，享海景，在《施政報告》公布前連車位以約5200萬元易手，為屋苑本月首宗成交，實呎43,369元，原業主2010年4月約3100萬元購入，帳面獲利約2100萬元或約68%。

利嘉閣廖偉強：須盡快推「0+0」

對於合資格海外人士，可在獲得永久居留身分後可獲退還已繳付各項額外的印花稅，利嘉閣地產總裁廖偉強表示，措施為海外專才提供置業「落地生根」的誘因，也算是有助樓市回穩之舉，但預計短期的刺激作用不大，並謂目前經濟情况仍然教人憂慮，須盡快放寬出入檢疫至「0+0」，亦期待內地二十大會議後，中港兩地都進一步放寬出入境限制，樓市亦可因此得以「站穩陣腳」。

[香港地產]