瑞信陶冬：美居民超額儲蓄多 頂住樓價

綜合上述分析，陶冬指出，美國樓市現已進入下行周期，但由於暫時樓按違約率並不高，顯示一般家庭的負擔能力仍在可承受範圍內，而後市調整幅度則要視乎聯儲局進一步加息的力度，「若聯儲局再加息1.25厘至1.5厘，30年樓按定息利率不再大升，估計平均樓價料再跌5%至7%，畢竟美國居民還有數以萬億美元超額儲蓄可以頂住，但如果市場對於聯儲局在明年春之後停止加息的判斷是錯的，那麼美國的平均房價可能有雙位數跌幅。」

明報記者 葉創成

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