moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

首都3房移民盤 3年多實蝕200萬

【明報專訊】新一份《施政報告》雖然有為新來港專才在獲得永久居民身分後退回辣稅，但由於未有明顯減辣措施，市場續錄二手蝕讓成交，其中將軍澳日出康城首都一個3房「移民盤」，減價210萬元後以790萬元售出，原業主持貨3年多，連使費料實蝕約200萬元離場。

美聯首席助理聯席董事許志琼指出，首都5座高層右翼C室，實用面積680方呎，3房1套間隔，在《施政報告》後以790萬元售出，實呎11,618元。他表示，單位最初叫價1000萬元放售，惟業主趕移民，累減210萬元售出。原業主2019年6月以938萬元購入，連使費料實蝕約200萬元或約21%。

此外，中原分區營業經理陳鴻霆表示，《施政報告》後馬鞍山錦鞍苑錄低價成交，B座中層07室，實用面積554方呎，3房間隔，單位久未裝修，以535萬元已補價易手，實呎9657元，為屋苑自2018年後已補價實呎首見不足萬元成交。原業主1987年以29.5萬元未補價購入，及後轉讓予家人，料是次轉讓後，即使扣除補價仍獲利甚豐。

伍集成家族一年沽環角道3伙

另有本地家族連環沽貨。資料顯示，灣仔集成中心大業主伍集成家族，本月初以3498萬元售出港島南區環角道雙號一個實用面積1481方呎單位連一個車位，實呎23,619元。事實上，該家族持有該屋苑多個單位，去年起先後沽出3伙及2個車位，全為實用面積1481方呎單位，共套現逾1.07億元。其中一個地下單位連車位，去年10月先以3735萬元售出，實呎25,220元；至今年2月，另一個相同面積單位，以3528萬元售出，實呎23,822元，即最新售出一伙，成交價較一年前下跌約6%。

伍集成家族於2007、08年間先後以共8080萬元，購入該屋苑4伙連4個車位。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款