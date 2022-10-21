ONE INNOVALE-Cabanna今開價

1房為主 林達民：「相當忍讓價」推出

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE第三期，命名為ONE INNOVALE-Cabanna，將於今日開價，並於本月開售，首批料涉約120伙，將包括開放式至三房戶，當中以1房戶為主，將以「相當忍讓價」推出。他續指，特區政府將重點發展北部都會區，並把部分政府總部辦公室遷往該區，預料項目將受惠。第三期預計明年6月底落成，共設565伙，實用面積158至1054方呎，當中1房戶佔56.5%、開放式戶佔11.5%；2房戶佔16.5%；3房戶佔6.9%，餘下為特色戶。發展商昨開放無改動示範單位予傳媒參觀，為E座10樓1室，實用面積683方呎，屬3房1套連儲物室間隔，除主人房設衣櫃外，大廳位置亦與其他3房單位一樣，設有LG衣物消毒護理機。

另外，新地代理總經理陳漢麟表示，PARK YOHO Bologna自周二起開放現樓示範單位後，累積逾1000人次參觀，並於周日（23日）起收票，而集團視乎收票情况，有機會下周初公布銷售安排。

KOKO HILLS下周一賣95伙

至於會德豐旗下藍田KOKO HILLS，下周一發售95伙，撇除8個招標單位，87伙以價單發售（當中21伙屬全新推出），實用面積459至899方呎，折實價1028.9萬至2141.4萬元，折實實呎19,923至29,496元，折實均呎22,095元，整批單位以定價計料可套現約14.8億元，折實則約11.9億元。新世界（0017）、港鐵（0066）大圍柏傲莊III再錄2宗取消交易個案，項目累錄約279宗同類取消交易，佔已售單位總數約845伙的33%，相關取消交易單位料涉銷售總額約45.7億元。