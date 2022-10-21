moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

ONE INNOVALE-Cabanna今開價

【明報專訊】雖然新一份《施政報告》未有明顯減辣措施後，但發展商繼續加快推盤，其中樓花期長約8個月的恒地（0012）下粉嶺北ONE INNOVALE-Cabanna，將於今日公布首張涉約120伙價單，料為新一份《施政報告》公布首個開價新盤。發展商指，項目會以「相當忍讓價」推出，料本月開售。至於《施政報告》公布前夕開價的新地（0016）元朗錦田PARK YOHO Bologna，發展商指項目已錄逾1000睇樓人次，有機會下周初公布銷售安排。

1房為主 林達民：「相當忍讓價」推出

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，ONE INNOVALE第三期，命名為ONE INNOVALE-Cabanna，將於今日開價，並於本月開售，首批料涉約120伙，將包括開放式至三房戶，當中以1房戶為主，將以「相當忍讓價」推出。他續指，特區政府將重點發展北部都會區，並把部分政府總部辦公室遷往該區，預料項目將受惠。第三期預計明年6月底落成，共設565伙，實用面積158至1054方呎，當中1房戶佔56.5%、開放式戶佔11.5%；2房戶佔16.5%；3房戶佔6.9%，餘下為特色戶。發展商昨開放無改動示範單位予傳媒參觀，為E座10樓1室，實用面積683方呎，屬3房1套連儲物室間隔，除主人房設衣櫃外，大廳位置亦與其他3房單位一樣，設有LG衣物消毒護理機。

另外，新地代理總經理陳漢麟表示，PARK YOHO Bologna自周二起開放現樓示範單位後，累積逾1000人次參觀，並於周日（23日）起收票，而集團視乎收票情况，有機會下周初公布銷售安排。

KOKO HILLS下周一賣95伙

至於會德豐旗下藍田KOKO HILLS，下周一發售95伙，撇除8個招標單位，87伙以價單發售（當中21伙屬全新推出），實用面積459至899方呎，折實價1028.9萬至2141.4萬元，折實實呎19,923至29,496元，折實均呎22,095元，整批單位以定價計料可套現約14.8億元，折實則約11.9億元。新世界（0017）、港鐵（0066）大圍柏傲莊III再錄2宗取消交易個案，項目累錄約279宗同類取消交易，佔已售單位總數約845伙的33%，相關取消交易單位料涉銷售總額約45.7億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款