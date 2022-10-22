INNOVALE 3期開放式276萬起 逾一年最平新盤 首批折實均呎1.4萬

明報記者 容婌維

首批入場單位為E座1樓5室，實用186方呎，屬項目面積最細的開放式戶，折實價276.3萬元，打破項目第1期首批296萬元入場的紀錄，成為今年新盤首批售價最低入場單位。此外，上述售價亦為大鴻輝旗下上水尚宜，於去年9月以折實入場費242.88萬元開盤後，超過一年來最平入場費新盤。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，集團向來以市價推盤，未有特別考慮施政報告等其他因素。他續指，Cabanna今日起開放設於尖沙嘴美麗華商場一期的示範單位，及接受認購登記，預計本月內作首輪開售。

均呎較上月推出2期低2％

ONE INNOVALE分3期發展，合共提供1576伙，項目第1期今年7月首度登場，以開價時計樓花期約8個月，當時首批123伙折實均呎14,168元。樓花期與第3期同為約8個月的第2期則於上月推出，首批83伙折實均呎14,398元，而昨日公布的第3期首批113伙價單，折實均呎僅14,008元，除較1個月前推出的2期低約2%外，更較3個月前登場的第1期低0.6%。若與同區屋苑二手成交價比較，即首批折實均呎較毗鄰屋苑近月均呎約1.2萬至1.3萬元高近一成。

今起開放示位 接受認購登記

第3期首張價單涵蓋13伙開放式戶、69伙1房戶、26伙2房戶及5伙3房戶，實用面積介乎186至683方呎，價單定價由297.1萬至1012.7萬元、價單呎價14,438元至16,559元。一如過去兩期價單，發展商僅提供付款計劃優惠，以60天現金付款計劃最高7%直減折扣，折實售價276.3萬元至941.81萬元，折實呎價13,428至15,400元。

項目樓花期長約8個月，發展商亦提供建築期付款計劃，買家可享最高5.5%折扣，以此計算，建築期折實價由280.76萬至957萬元，折實呎價介乎13,644至15,648元，即首批113伙全數可納入高成數按保範圍，採建期成交的買家最高可承做九成按揭。

另外，項目第3期昨日公布首張價單之際，項目1期及2期昨日隨即上載新銷售安排，顯示即日（10月21日）起，分別停止銷售9伙及100伙待售單位。資料顯示，項目首兩期目前合共售出約900伙，佔兩期共1011伙的89%，套現近45億元。

[香港地產]