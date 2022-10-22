PARK YOHO Bologna最快下周初加推

市場靜待PARK YOHO Bologna、恒地

（0012）粉嶺北的ONE INNOVALE-Cabanna開售前，昨天新盤市場僅錄得零星成交，包括中洲置業旗下火炭星凱‧堤岸，以2138.2萬元售出第3座22樓C室，實用面積945方呎3房連儲物室戶、實呎22,626元。項目本月暫售約4伙。

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另被市場形容為「旺角龍牀盤」的豉油街雋薈，新近連錄10宗成交，當中26樓D室、實用面積152方呎連55方呎天台特色戶，成交價461.7萬元、實呎30,375元；另3樓F室實用面積193方呎連256方呎平台特色戶，成交價558.5萬元、實呎28,938元。

據本報統計，10月迄今主要新盤累錄約36宗取消交易或撻訂個案；其中新世界（0017）正拆卸重建的大圍站柏傲莊III，新增5宗取消交易，相關單位分佈於第1A座、第8A和8B座，去年6月成交價825.4萬至1807.2萬元，5伙涉銷售總值逾5866萬元，買家均於過去兩天取消交易。柏傲莊III自去年8月中迄今，累錄約284宗同類取消交易個案，佔已售單位總數約845伙的34%，相關取消交易單位料涉銷售總額約46.3億元。

柏傲莊III預計關鍵日期已由2023年6月推遲21個月，至2025年3月。

[香港地產]