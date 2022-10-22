機組人員租客增 東涌本月租賃破百宗

東堤灣畔2房月租1.45萬

曹嘉華表示，東涌指標屋苑之一的東堤灣畔，本月錄約9宗租賃成交，其中位於3座低層H室，實用面積544方呎，2房間隔，以每月1.45萬元租出，實用呎租26.7元。業主1999年2月212.5萬元買入，持貨約23年，租金回報約8.2厘。

除東涌外，已敲定興建港鐵科園學站的大埔白石角，區內租賃亦暢旺。中原地產分行經理曾嘉匯表示，白石角住宅區內本月至今暫錄約39宗租賃成交，其中海日灣本月暫錄約9宗租賃成交，包括海日灣II第10座低層D室，實用面積397方呎，1房連儲物房間隔，業主月租開價約1.4萬元，近日雙方議價後以1.3萬元租出，即減價1000元或7%，實用呎租約33元。業主2019年570萬元購入，租金回報約2.7厘。

藍灣半島3房海景2.85萬租出

另外，本月暫錄得13宗租務成交的小西灣藍灣半島，新近錄3房海景戶租務成交，世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，藍灣半島7座中層C室，實用面積811方呎，屬3房連套房及工人套房，享海景，以月租2.85萬元租出，實用呎租35.1元，租客為外區客，單位內家電齊全。業主2010年10月777萬元購入，租金回報約4.4厘。

[香港地產]