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潤地港建4項目 3年推逾3100伙 韋少凡：樓市近見底 未來重點拓港住宅版圖

【明報專訊】雖然近月樓市進入調整期，施政報告亦未見有明顯「減辣」措施，但具內房背景的華潤置地（海外）卻計劃加快發展本港地產業務，除了與保利置業（0119）合作發展的啟德跑道區承富里2號澐璟，目前正待批預售樓花同意書外，華潤置地（海外）副董事總經理韋少凡接受本報訪問時表示，公司未來將重點在港發展住宅項目，連同澐璟在內，現有約4個項目發展中，料未來3年為市場提供逾3100伙。

明報記者 容婌維

潤發倉申補價重建涉逾2500伙

華潤置地（海外）於2020年正式成立，主要業務為開發及發展香港地產項目，包括澐璟、南區壽山村道豪宅項目，以及長沙灣前潤發倉商住重建項目，3個項目將作銷售用途，共提供約3092伙；連同擬作長線收租的中環贊善里商住項目，該公司未來將為住宅市場提供約3172伙單位。當中規模最大、鄰近西九四小龍的長沙灣發祥街1號潤發倉，該處已獲城規會批准將潤發倉改建成商住項目，將提供約2500住宅單位，現已入紙申請補地價。韋少凡稱，前潤發倉項目定為大型中端住宅項目，內設民生商業部分，目標明年推出，戶型多元化，初步預計主打2房戶。

除改劃華潤集團持有的土外，華潤置地（海外）過去數年亦相繼向本地老牌家族購入地皮，擴充土地儲備，其中以南區壽山村道39號屋地成交最矚目。華潤集團等相關人士於2018年向周壽臣家族等購入該屋地，作價59.29億元，成為全港最大額私人屋地成交個案。韋透露，集團計劃於該地興建約10幢洋房，目前正處於審批階段，最快2024年推出。

贊善里商住項目約80伙擬長線收租

另外，華潤置地（海外）亦於2017年斥11億元，向梁昌家族成員購入中環贊善里1至4號物業，該地盤早前已獲批建1幢23層商住物業，涉4.19萬方呎住宅及2840方呎非住宅樓面。該項目預計興建約80伙，戶型涵蓋開放式至2房、另設特色戶，最快2024年推出，擬作長線收租用途。

至於早前已舉行命名儀式的澐璟，涉及582伙，發展商維持最快今季推出，項目預計關鍵日期為2024年底，樓花期長約26個月。對於啟德跑道區為人詬病的交通問題，韋少凡則指，政府與發展商一直有密切聯繫，相信配套不足只屬時間問題。

用家角度建屋 不設呎數底線

韋少凡又稱，公司未來業務組合料以住宅為先，希望涵蓋豪宅及大型民生項目，未來會密切留意官地、以及一鐵一局項目，對規模較大的項目較有興趣。新一屆政府繼續封殺納米樓，被問到集團內部有否為發展項目訂立面積下限，韋則回應指，公司建屋會從用家角度出發，希望他們住得舒適，不單是從數字大小定論，故不會設有所謂呎數底線。展望後市，韋少凡認為目前樓市接近見底，隨着政府作出大型新發展區規劃，預計本港樓市將長遠向好發展。

（發展商專訪）

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