施政報告後首周末 十大屋苑12成交升33%

杏花邨3房820萬沽 近4年實蝕一成

中原地產統計十大屋苑剛過去周末錄得12宗成交，按周升33.3%，零成交屋苑由5個收窄至2個，分別為黃埔花園及映灣園。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示《施政報告》減辣措施輕微，部分業主認為減辣幅度不似預期，願意減價讓步，即吸引買家出動睇樓覓筍盤，睇樓及交投氣氛改善。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明亦指新盤連環以吸引價推盤搶佔市場注意力，二手交投大致靠穩，短期樓市料仍以一手主導。

另美聯助理營業董事李聖智表示，柴灣杏花邨22座中層04室，實用面積600方呎，3房1廁連露台間隔望內園景，以820萬元售出，實呎13,667元。原業主2019年1月880萬元購入，帳面蝕60萬元，若連使費料實蝕約110萬元或12%。

此外，市場消息透露鰂魚涌南豐新邨12座中層F室，實用面積391方呎，2房間隔，以513.8萬元售出，成交價與6年前水平相若，實呎約13,141元。同類2房戶本月初成交價約590萬元，現成交價較月初同類回落12.9%。原業主2012年約380萬元購入，帳面獲利133.8萬元或35%。美聯物業高級區域營業董事吳志輝表示荔枝角美孚新邨8期百老匯街112號低層A室，實用面積996方呎，3房1套間隔，望園景，以1210萬元易手，實呎12,149元，較市價低約5%。原業主96年9月以398萬元購入，帳面獲利812萬元或逾2倍。