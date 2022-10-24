moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

業主售轉租 映灣園2房月租1.35萬

【明報專訊】市場充斥利淡因素，二手樓價持續下跌，有原本計劃放售單位之業主，最終因應市况而轉售為租。東涌映灣園一個2房單位，年初以765萬元放售，業主近日決定將單位暫時出租，並以月租1.35萬元租出，租金略低於市價水平。

12年前238萬買入 回報6.8厘

中原地產分行經理曹嘉華表示，東涌本月累錄約110宗租賃成交，其中映灣園10座中層C室，實用面積563方呎，2房間隔，今年1月765萬元放售，本月大減至718萬元，但仍與近期同類成交價約650萬元有大差距，由於乏人問津，業主最近決定將單位暫時出租，期望1至2年後市道好轉再出售，單位月租叫價1.48萬元，新近以月租1.35萬元租出，實用呎租24元，略低於市價水平。曹指，映灣園本月2房月租做價普遍約1.4萬至1.48萬元，低於1.4萬元的成交寥寥可數，今次租出物業之業主，於2010年4月以238萬元買入，租金回報約6.8厘。

晟林2房月租1.6萬 回報不足2厘

另部分市區半新盤租金回報亦見低位。香港置業市務經理（銷售）張正鳴指出，何文田喇沙利道晟林低層D室，實用面積約400方呎，2房間隔，業主以月租約2萬元放租約2個月，劈價4000元或約20%，以約1.6萬元租出，實用呎租約40元，低市價約15%。資料顯示，業主2019年11月約996.7萬元購入上述單位，租金回報不足2厘水平。

利嘉閣聯席董事徐錦榮表示，南昌站匯璽3A座高層A室，實用面積1358方呎，4房雙套連工人房間隔，望開揚維港海景，以月租6.2萬元租出，實用呎租約45.7元。業主2017年以約3619.7萬元一手購入，租金回報約2厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款