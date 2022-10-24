維港1號享受海濱都會生活

明報記者 何嘉慧

攝影 黃志東

位處跑道區承豐道21號的維港1號，由兩幢高座和一幢低座大廈組成，共提供1059伙。戶型分類方面，單位實用面積介乎329至1793方呎、涵蓋1房至4房戶型，另設特色戶。可留意是，維港1號主打2房單位，共設553伙，佔全盤單位總數逾五成。

今次介紹的現樓示範單位包括第2B座32樓A室，實用面積656方呎3房1套間隔。入門玄關位置為傳統梗廚，設曲尺形工作枱面。客廳連38方呎露台及工作平台，座擁東九龍海景，透過走廊可通往睡房及浴室。

3房戶遠眺鯉魚門一帶景色

主人房面積約80方呎（不計浴室），設曲尺形玻璃幕牆，視野廣闊，可遠眺啟德體育園至鯉魚門；另兩間睡房的面積同約50方呎，與主人房均屬同一坐向。兩個浴室均設有通風窗，其中主人套房浴室設浴缸，另一個浴室則設淋浴間。

另一現樓示範單位為第2B座15樓E室，實用面積452方呎2房間隔。客飯廳採長形格局，廳區面積約160方呎，連22方呎露台及16方呎工作平台，外望屋苑會所的戶外園林泳池景。

2房單位擁園林泳池景

從大門進客廳，旁邊為開放式廚房，設雙工作枱面，為戶主提供更多備餐空間。廚房配備弧角櫥櫃，附蒸焗爐、雪櫃、洗衣乾衣機等家電爐具，基本配套齊全。主人房面積約90方呎，光線充足；另一睡房約50方呎，格局四正，兩間睡房同望園林泳池景為主。

值得注意是，屋苑位處啟德跑道區，現時大部分單位皆享開揚景，惟區內多個住宅項目已開始動工，未來全面落成後，部分單位景觀或存變數。

維港1號住客會所Club Victoria，為雙會所設計，連園林面積逾9萬方呎，提供逾30項設施，包括健身室、泳池、宴會廳、牌藝室、搖滾天地等，為住戶締造悠閒寫意空間；另屋苑設有158個住客車位。

交通方面，項目距港鐵啟德站料約10餘分鐘步程，預算將來會有交通工具接駁到港鐵站。生活配套方面，雖然跑道區暫未有商場及食肆，住戶需到啟德港鐵站廣場一帶或啟晴邨商場，但在跑道區擁有發展項目的九大地產商，合作將跑道區打造為PARK PENINSULA，未來將有多元化的休閒購物設施，包括商店及餐廳，日常起居生活將更方便。

■有片睇

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