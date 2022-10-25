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捲欠債風波 凱施餅店8900萬沽舖 大圍舖10年帳賺不足5% 現由莎莎租用

【明報專訊】在港逾40年歷史的凱施餅店，近月捲入欠薪及欠債風波，該公司新近就沽售部分舖位套現，市場消息稱，該公司或相關人士，新近就以8900萬元售出大圍金禧花園一個地舖，為該公司超過兩年來再出售舖位（見表），而持貨近10年，帳面上升卻不足5%。

明報記者 林尚民

即使大圍港鐵站商場「圍方」有機會明年上半年開幕，對區內舖位有一定利好作用，但上述舖位近10年升幅卻明顯跑輸大市。該舖位於金禧花園地下9號舖，面積約1349方呎，以約8900萬元售出，呎價約6.6萬元，現由莎莎化妝品或有關人士租用，月租約25.5萬元，租金回報約3.44厘。原業主為凱施餅店相關人士，2013年1月8500萬元買入，持貨近10年，帳面僅獲利400萬元或4.7%。

凱施租毗鄰舖 欠租51萬

值得留意，今次售出物業旁的金禧花園商場地下8號舖，為凱施餅店分店，但並非凱施餅店所持物業，該店業主伍灼榮及譚桂仲早前才入稟，指凱施餅店自今年7月起簽訂了一年租約，作為凱施餅店大圍分店，但凱施餅店今年8月至10月欠交租金，共涉款項約50.8萬元。連同另一業主持有的灣仔軒尼詩道396至416號德興大廈地下3號舖，凱施餅店被要求交吉兩舖，以及連本帶利被追討共約180萬元租金及差餉等費用。

凱施餅店除被追討欠租外，更被積金局指在8月份供款期（供款日為9月13日）拖欠強積金供款共約76萬元，涉約580名員工；母公司凱施食品上月底更被稅務局入稟追討逾1400萬元稅款。

此外，市場亦有消息指太子道西152A至152D號太子大樓地下C1號（即鄰近花墟），面積約420方呎，早前連租約以約5500萬元易手，呎價約130,952元。原業主為黎氏藥業或相關人士，2010年8月以逾1.23億元購入該廈一籃子舖位。

英皇道舖連車位3.6億放售

另一方面，高力指，北角英皇道901至907號地下及一樓大型商舖連35個車位正於市場放售，意向價約3.6億元。項目總面積約25,220方呎，地下及一樓建築面積分別約7800方呎及17,420方呎，呎價即約1.43萬元。高力資本市場及投資服務部聯席主管王唯峰表示，業主購入後一直作酒樓用途，是次出售為45年來首次於市場放售。根據建築圖則顯示，物業還原後可於海澤街重新加設窗戶，增加採光及空間感並同時享有鰂魚涌公園景緻，並可分間為多個商舖，分間後每個舖位均設有獨立入口。是次出售包括35個車位，可出租和出售予該大廈業主以外人士，配合不同用途。

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