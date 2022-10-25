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黑石伙儲存易8.5億購長沙灣工廈

【明報專訊】迷你倉近年在港大行其道，有外資基金更伙拍迷你倉公司入市掃入全幢工廈。市場消息稱，私募基金黑石（Blackstone）伙拍儲存易迷你倉，以約8.5億元購入長沙灣荔枝角道永新工業大廈全幢。

去年2.8億購粉嶺葉氏化工大廈

上述物業樓齡約45年，以項目現有樓面約15萬方呎、成交價約8.5億元計，平均呎價約5600元。項目地盤面積約1.51萬方呎，今年初曾向城規申請把地積比率由12倍提高至14.4倍，可重建為1幢26層高（包括4層地庫）商廈，總樓面涉約21.5萬方呎。

同時，申請人亦計劃把長茂街和荔枝角道自願實施3.5米的樓宇後移，以擴闊道路/行人道。

資料顯示，近年市場亦不時有外資基金入市，黑石去年7月就曾以2.826億元向葉氏化工集團（0408）購入粉嶺業暢街13號葉氏化工大廈，以樓面約63,897方呎計，呎價約4424元，項目為一幢5層高工業大廈，於1990年落成，佔地約12,895方呎，標準樓層面積約11,511方呎。

不過，事實上，過去兩年來疫情持續反覆，影響投資市場氣氛，近年變天的觀塘區亦出現蝕讓個案。

萊斯物業客戶經理方鎮峰表示，觀塘成業街19至21號成業工業大廈一單位，面積約663方呎，最新以約350萬元易手，呎價約5279元，原業主2019年432萬元購入，持貨約3年，帳面虧蝕82萬元或約19%。物業現月租約1.4萬元，租金回報約4.8厘。

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